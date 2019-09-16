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    Haberler EgeYaşarlı gençlerin hedefi 2020 Tokyo
    16.09.2019 - 07:50 |

    Yaşarlı gençlerin hedefi 2020 Tokyo

    Yaşar Üniversitesi öğrencisi milli cimnastikçi sporcular Sude Aydın ve Doğukan Büyükarslan, Antalya’da yapılan Orange Cup Trampolin Cimnastik Uluslararası Turnuvası’nda iki altın madalya kazandı.

    Yaşarlı gençlerin hedefi 2020 Tokyo

    Yaşar Üniversitesi öğrencisi milli cimnastikçi sporcular Sude Aydın ve Doğukan Büyükarslan, Antalya’da yapılan Orange Cup Trampolin Cimnastik Uluslararası Turnuvası’nda iki altın madalya kazandı. Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından geçtiğimiz hafta sonu Antalya Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Orange Cup Trampolin Cimnastik Uluslararası Turnuvası’na 4 ülke ve 64 sporcu katıldı. Yarışmaya, Yaşar Üniversitesi öğrencisi sporcular damga vurdu. Ulusal ve uluslararası alanda onlarca başarıya imza atan milli cimnastikçiler Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Doğukan Büyükarslan (20) ve Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü öğrencisi Sude Aydın(19), kategorilerinde altın madalya kazanmayı başardı. Türk milli takımı 4 altın, 5 gümüş, 3 bronz toplamda 12 madalya kazandı. Büyükarslan ve Aydın, ülkemize uluslararası bir turnuvada altın madalya kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Ülkemizi, yapılacak bütün uluslararası yarışmalarda en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. En büyük hedefimiz ise 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılan ilk Türk trampolin cimnastikçiler olmak” diye konuştu.

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