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    Haberler EgeYavru balıkları kurtarma operasyonu
    14.10.2019 - 07:50 | | MEHMET ÇİL DHA

    Yavru balıkları kurtarma operasyonu

    Muğla Datça’da, etkili olan kuvvetti lodos fırtınası nedeniyle dalgalarla kıyıya sürüklenen yavru kefal balıkları, çevre sakinleri tarafından kurtarıldı.

    Yavru balıkları kurtarma operasyonu

    Muğla Datça’da, etkili olan kuvvetti lodos fırtınası nedeniyle dalgalarla kıyıya sürüklenen yavru kefal balıkları, çevre sakinleri tarafından kurtarıldı. Mahsur kalan yavru balıklar için 3 gönüllü doğasever, kurtarma operasyonu başlattı. Billurkent devre mülk sakinlerinden Ali Rıza Öztekin (65), eşi Ayşegül Öztekin (58) ve Hüseyin Şardan (68), sahilde 2 saatlik çalışmayla su birikintisiyle deniz arasında yaklaşık 10 metrelik kanal açtı. Yavru balıkların tekrar denize ulaşmalarını sağlayan doğaseverler, hayvanları kurtardı. Çalışma sırasında sahilde kumların sıkışması sonucu binlerce yılda oluşan kayalıklara zarar verilmediği, yarım metre derinliğinde açılan kanaldan balıkların tekrar denize ulaştırıldığı belirtildi.

    Çok mutluluyuz...

    Doğaseverlerden Ali Rıza Öztekin, “Eşimle denize girmek için sahile gelmiştik. Dalgaların yığdığı kumların neden olduğu sahildeki gölcükte mahsur kalan yavru balıkları fark ettik. Bu duruma çok üzüldük. Su seviyesi sürekli azalıyordu, tamamen kurumadan bir şey yapmamız gerekiyordu. Kürekle kanal kazıp, yavru balıkların denize ulaşmalarını sağladık. Onlara yaşama sansı verdiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

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