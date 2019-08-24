Yeni başkanlar görevde

İzmir Gündoğu Lions Kulübü, İzmir Alsancak Lions Kulübü ve İzmir Alsancak Leo Kulübü ortaklığındaki dönem devir teslim töreni, Aqua Marine’de yapıldı. İzmir Gündoğdu Lions Başkanı Nurdan Pakoğlu görevi Ayşe Dağcı Yersu’ya, İzmir Alsancak Lions Klüp Başkanı Selma Akın görevi Görkem Mercan’a, İzmir Alsancak Leo Kulüp Başkanı Buğra Çerci de görevi Canberk Çilek’e devretti.

Yeni başkanlar, başarılı bir dönem geçirdiklerini yeni dönemde de ana hizmet alanlarında keyifle ve azimle çalışacaklarını ifade etti.