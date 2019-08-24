24.08.2019 - 07:50
Yeni başkanlar görevde
İzmir Gündoğu Lions Kulübü, İzmir Alsancak Lions Kulübü ve İzmir Alsancak Leo Kulübü ortaklığındaki dönem devir teslim töreni, Aqua Marine’de yapıldı.
İzmir Gündoğu Lions Kulübü, İzmir Alsancak Lions Kulübü ve İzmir Alsancak Leo Kulübü ortaklığındaki dönem devir teslim töreni, Aqua Marine’de yapıldı. İzmir Gündoğdu Lions Başkanı Nurdan Pakoğlu görevi Ayşe Dağcı Yersu’ya, İzmir Alsancak Lions Klüp Başkanı Selma Akın görevi Görkem Mercan’a, İzmir Alsancak Leo Kulüp Başkanı Buğra Çerci de görevi Canberk Çilek’e devretti.
Yeni başkanlar, başarılı bir dönem geçirdiklerini yeni dönemde de ana hizmet alanlarında keyifle ve azimle çalışacaklarını ifade etti.
AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi" dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili Çelik, yasal düzenleme ihtiyacının olması halinde tereddüt edilmeyeceğini de belirtti.