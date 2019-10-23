Yenilenme dalgası başladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi koordinatörlüğünde ve Bodrum Yaşam Vakfı yürütücülüğünde yaşları 60 ile 90 arasında değişen vatandaş için “Aktif olmak, kendine yeni bir şeyler katmak ve üretmektir” sloganıyla kurulan Tazelenme Üniversitesi, Bodrum Kampüsü’nü açtı. Açılış konuşmasını Bodrum Yaşam Vakfı adına yapan Tuğcan Altuğ, yaşlıların hayat kalitesini yükseltmek için hazırladıkları projeleri anlattı.



Kültür Yaşam Parkı yolda



Ardından söz alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, “Her türlü desteği vereceğiz çünkü hem bizim hem de Bodrum’un tazelenmeye ihtiyacı var. Paydaşlarımızla birlikte bütün çabamız; daha yaşanabilir, huzurlu, doğaya, çevreye, insana, kültüre, tarihe saygılı bir kent yaratmak. Çok yakında Umurca Mahallesi’nde bir Kültür Yaşam Parkı açılacak, bitki seramız olacak. Bitkiler üzerine eğitim vereceğiz. Atölyelerimiz olacak. Yelken eğitimi verebiliriz. STS okul gemimizi tahsis etmeye hazırım” diye konuştu.



‘Liman yapılsın ama Turgutreis’e değil’



Turgutreis Mahallesi sahiline yapılması planlanan liman projesi hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından halk toplantısı düzenlendi. Başkan Ahmet Aras, sahil yürüyüş yolunu ve denizi halkın kullanımına kapatacak projeyle ilgili çekincelerini anlattı, “Meskûn mahalde ve 7 bin yataklı turistik bir bölgede yapılması yanlış olan bu proje için uygun yer bulunabilir. Biz, bu konuda gerekli adımları atacağız. Dalgakıranlar yaklaşık 730 metreyi bulacak. Buralarda zaten derinlik çok az; Poseidon Çayırları var ve derinleştirme yapılacak. Bu mendireklerin üzerinde idari binalar da yer alacak. Oraya bir milyon metre küpe yakın toprağı nasıl dolduracaksınız?” diye konuştu.