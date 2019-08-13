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    HaberlerEgeYeşil Karşıyaka için çalışmalar sürüyor
    13.08.2019 - 07:50

    Yeşil Karşıyaka için çalışmalar sürüyor

    Karşıyaka Belediyesi, daha sağlıklı ve çağdaş ortak yaşam alanları yaratmak amacıyla park yapım ve yenileme çalışmalarına hız verdi.

    Yeşil Karşıyaka için çalışmalar sürüyor

    Karşıyaka Belediyesi, daha sağlıklı ve çağdaş ortak yaşam alanları yaratmak amacıyla park yapım ve yenileme çalışmalarına hız verdi. Son 4 ayda ilçe genelindeki 20 parkta tamirat ve bakım uygulamaları yapıldı. Ayrıca bir yeni park alanı oluşturuldu ve mevcut bir parkta da kapsamlı revizyon çalışması başlatıldı.

    Şemikler’e yeni park

    Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Şemikler 6295 Sokak üzerinde oluşturulan yeni parkta yeşil alan düzenlemesi, inşaat işleri ve yağmur suyu kanalı döşeme çalışmaları tamamlandı. Alanın bitkilendirme çalışmalarının da iklim koşulları nedeniyle Ekim ayında gerçekleştirileceği belirtildi. Latife Hanım Mahallesi Coşkun Şahin Sokak’ta yer alan ve Meyve Bahçesi olarak bilinen parkın revizyon çalışmaları da bu ay sonuna kadar tamamlanacak. Alanda çay evi, mini golf sahası ile seyir terası düzenlemeleri, bitkilendirme ve aydınlatma direği yenileme işlemleri yapılacak.
    Ayrıca Karşıyaka Belediyesi, daha yeşil bir kent yaratma hedefiyle Ekim ayında ağaçlandırma hamlesi başlatacak.

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