Yeşil pasaportlu sayısı 1800’ü aştı

Türk ihracatçılarına seyahat özgürlüğü sağlayan hususi damgalı pasaport olarak bilinen yeşil pasaporttan yaralanma şartı, yıllık 1 milyon dolardan 500 bin dolara düşürüldü. Yeni düzenlemeyle Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyesi 509 firma yeşil pasaport alma hakkına kavuştu. Yeşil pasaportu olan 1314 ihracatçı ile birlikte toplam sayı 1823’e ulaştı.

Tarım ihracatçısı da bekliyor

Yeşil Pasaport sahibi olabilme kriterlerinin özellikle tarım ürünleri ihraç eden firmalarımızda 250 bin dolar şeklinde düzenlenmesi gerektiğini belirten EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler arasında Almanya, Irak, İtalya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İran, İsrail, Mısır gibi ülkeler bulunurken, Türkiye ihracatının yüzde 75’ini yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler gerçekleştiriyor” dedi. EİB’te en fazla yeşil pasaport sahibi 271 kişiyle Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği oldu.