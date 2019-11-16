16.11.2019 - 07:50 |
Yönetim cezayı kesti
TFF 1. Lig’de son 3 maçında Ekol Göz Menemenspor, Hatayspor (D) ve Fatih Karagümrük’e mağlup olan Altay’da yönetim tüm takıma 30’ar bin lira ceza kesti.
Kötü gidişatın nedenlerini bulmak için teknik heyet ve oyuncularla toplantılar yapan Altay yönetimi, siyah beyazlı ekibi para cezasıyla uyardı. Mevcut kadronun bu ligde şampiyonluk için yeterli olduğunu belirten kurmaylar, yapılan görüşmeler sonrası Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ve futbolculara güvenoyu verdi. Yönetim, siyah beyazlı takımdan önümüzdeki haftalarda çıkış yakalamasını istedi. Teknik ekip ve futbolcular da yönetime “agresif ve istekli futbol” konusunda söz verdi. Akhisarspor deplasmanının hazırlıklarını Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri’nde sürdüren İzmir ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Altay, zirve yarışı veren Akhisarspor’u yenerek ligde yeni bir sayfa açmayı ve üzerindeki kara bulutları dağıtmayı hedefliyor.
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