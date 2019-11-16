BİST105.3801,54EURO6,350,18USD5,75-0,05ALTIN271,08-0,27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriYönetim cezayı kesti
    16.11.2019 - 07:50 |

    Yönetim cezayı kesti

    TFF 1. Lig’de son 3 maçında Ekol Göz Menemenspor, Hatayspor (D) ve Fatih Karagümrük’e mağlup olan Altay’da yönetim tüm takıma 30’ar bin lira ceza kesti.

    Yönetim cezayı kesti

    Kötü gidişatın nedenlerini bulmak için teknik heyet ve oyuncularla toplantılar yapan Altay yönetimi, siyah beyazlı ekibi para cezasıyla uyardı. Mevcut kadronun bu ligde şampiyonluk için yeterli olduğunu belirten kurmaylar, yapılan görüşmeler sonrası Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ve futbolculara güvenoyu verdi. Yönetim, siyah beyazlı takımdan önümüzdeki haftalarda çıkış yakalamasını istedi. Teknik ekip ve futbolcular da yönetime “agresif ve istekli futbol” konusunda söz verdi. Akhisarspor deplasmanının hazırlıklarını Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri’nde sürdüren İzmir ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Altay, zirve yarışı veren Akhisarspor’u yenerek ligde yeni bir sayfa açmayı ve üzerindeki kara bulutları dağıtmayı hedefliyor.

    Karaköy'de tepki çeken saldırıKaraköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.
    daha fazla video için
    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... HDP'li 3 belediyede görevlendirme

    Son dakika... HDP'li 3 belediyede görevlendirme

    Kış lastiği uygulaması tarihleri | Kış lastiği zorunlu mu, cezası ne kadar?

    Kış lastiği uygulaması tarihleri | Kış lastiği zorunlu mu, cezası ne kadar?

    Korkunç cinayette kan donduran detay! İki aylık...

    Korkunç cinayette kan donduran detay! İki aylık...

    KYK burs miktarı ne kadar oldu? KYK burs sorgulama ekranı

    KYK burs miktarı ne kadar oldu? KYK burs sorgulama ekranı

    Sıradaki Haber