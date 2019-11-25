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    HaberlerEge HaberleriYukatel Denizli kabustan uyandı
    25.11.2019 - 07:50 | | Deniz TOKAT DHA

    Yukatel Denizli kabustan uyandı

    Süper Lig’in 12. hafta mücadelesinde evinde Çaykur Rizespor’u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup eden Yukatel Denizlispor, iç sahadaki 4 maçlık mağlubiyet serisine son verdi ve kendine geldi. Aldıkları kritik galibiyeti değerlendiren Teknik Direktör Mehmet Özdilek, “Kazanma alışkanlığımızı sürdürmek istiyoruz” dedi

    Yukatel Denizli kabustan uyandı

    Süper Lig’e etkili başlayan ancak sonrasında üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla ligin sonlarına doğru inişe geçen Denizlispor, evinde Çaykur Rizespor’u 2-0’lık skorla yenerek derin bir nefes aldı. Bu sezon ilk hafta mücadelesinde konuk ettiği Galatasaray’ı 2-0 yendikten sonra taraftarının önünde çıktığı karşılaşmalarda İttifak Holding Konyaspor ve Kasımpaşa’ya 1-0, Fenerbahçe’ye 2-1, Demir Grup Sivasspor’a ise 2-0 mağlup olan yeşil siyahlılar, bu kez şeytanın bacağını kırdı.

    “12. adam sabırlı olsun”

    Denizlispor’un iç sahadaki Çaykur Rizespor zaferiyle birlikte yönetimin, teknik heyetin, futbolcuların ve taraftarın yüzü güldü. Tehlikeli bölgeden uzaklaşan Horoz, gelecek haftalar için camiaya umut verdi. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, “Artık kazanmayı alışkanlık haline getirerek ligde doğru adımlar atacağız. Bu yolda 12. adamın sabırlı olmasını istiyorum” dedi. Başkan Ali Çetin ise, “Bu takım çok daha iyi yerlere gelecek ve bu şehir artık Süper Lig’in vazgeçilmez markası olacak” dedi.

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