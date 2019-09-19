19.09.2019 - 07:50 |
Yukatel Denizlispor Kayseri’ye bileniyor
Süper Lig’de evinde Konyaspor’a 1-0 mağlup olurken 291 gün sonra yenilgiyle tanışan Yukatel Denizlispor, bu maçı geride bırakıp İstikbal Mobilya Kayserispor’a konsantre olmaya çalışıyor.
Süper Lig’de evinde Konyaspor’a 1-0 mağlup olurken 291 gün sonra yenilgiyle tanışan Yukatel Denizlispor, bu maçı geride bırakıp İstikbal Mobilya Kayserispor’a konsantre olmaya çalışıyor. Yeşil siyahlılarda Teknik Direktör Yücel İldiz, oyuncularından Konyaspor mağlubiyetini unutmalarını ve Kayserispor maçına odaklanmalarını istedi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin de Konyaspor maçında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını kaydetti, “Mağlubiyetler de bu oyunun bir parçası. Sezon sonunda ilk 5 hedefimiz geçerli. Futbolcu ve teknik heyetimize güveniyoruz” dedi.
Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.