Yukatel Denizlispor Kayseri’ye bileniyor

Süper Lig’de evinde Konyaspor’a 1-0 mağlup olurken 291 gün sonra yenilgiyle tanışan Yukatel Denizlispor, bu maçı geride bırakıp İstikbal Mobilya Kayserispor’a konsantre olmaya çalışıyor. Yeşil siyahlılarda Teknik Direktör Yücel İldiz, oyuncularından Konyaspor mağlubiyetini unutmalarını ve Kayserispor maçına odaklanmalarını istedi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin de Konyaspor maçında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını kaydetti, “Mağlubiyetler de bu oyunun bir parçası. Sezon sonunda ilk 5 hedefimiz geçerli. Futbolcu ve teknik heyetimize güveniyoruz” dedi.