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    HaberlerEgeYüzleri güldürdüler
    16.10.2019 - 02:31 | | BURHAN CEYHAN- ALİ GÜNDOĞAN DHA

    Yüzleri güldürdüler

    Söke Tuzburgazı Mahallesi Muhtarı Akıllı, yerel seçimde söz verdiği kooperatifi kurdu, zeytin üreticisinin gelirini artırdı. Marmaris Belediye Başkanı Oktay da, bedensel engelli Berat Selçuk için 4 metre genişliğinde yol yaptı

    Yüzleri güldürdüler

    Aydın’ın Söke ilçesine bağlı, 325 haneli Tuzburgazı Mahallesi Muhtarı Mutlu Akıllı, yerel seçimde söz verdiği kooperatifi kurdu, zeytin üreticisinin gelirini artırdı.

    Akıllı, 13 Eylül’de kendisiyle birlikte 7 kurucu üyeyle, Tuzburgazı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni hayata geçirdi. Kurucu üyeler ceplerinden toplam 85 bin lira harcayarak, zeytin eleme makinesi aldı. Mahallede yıllık 600 ile 800 ton arasında zeytin üretimi yapan çiftçiler, topladıkları zeytinleri kooperatife teslim etmeye başladı. Üreticiye, cinsi ve kalitesine göre kilosu 2.5 ile 7.5 lira arasında ödeme yapıldı. Paketleme sistemine geçilmesiyle, üreticinin cebine girecek paranın daha da artacağı vurgulandı. Mahallede gemlik, memecik ve domat başta olmak üzere 8 cins zeytin yetiştiğini belirten Kooperatif Başkanı da olan Muhtar Akıllı, “Ürünleri Bursa, Isparta ve Denizli olmak üzere birçok ile yolluyoruz. Oralarda işlenen zeytinlerin çoğu Avrupa ülkelerine çıkıyor. Hedefimiz markalaşmak” dedi.

    Bel fıtığı oldu

    Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da, kırsal Söğüt Mahallesi’nde yaşayan, ailesinin eğitimine devam edebilmesi için 70 metrelik patika yolda sırtında taşıdığı yüzde 99 bedensel engelli Berat Selçuk (11) için 4 metre genişliğinde yol yaptı. Berat için fedakarlık kaçınmayan ailesi, eğitimi için ilçe merkezindeki özel bir rehabilitasyon merkezine götürmeye başladı. Ancak Berat’ı merkeze götürecek araç, yol bozukluğu nedeniyle evin önüne kadar gelemedi. Berat’ı, her gün 70 metrelik patika yolda sırtında taşıyan ve ana yolda bekleyen araca çocuğunu teslim eden anne Sibel Selçuk, bel fıtığı oldu. Durumdan haberdar olan Başkan Oktay harekete geçti. Dört ay süren altyapı ve yol çalışmaları kapsamında, 70 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde yol yapıldı. Yol için yetkililere teşekkür eden Selçuk çifti, “Uzun mücadelemiz sonucunda yolumuza kavuştuk. Herkese minnettarız” dedi.

     

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