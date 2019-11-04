Zeytin Üssü'nde hasat şenliği



Muğla’da bu yıl 6’ncısı düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği başladı. Açılaşa canlı bağlantıyla katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, zeytin ve zeytinyağında marka olmak için yürütlen çalışmaları anlattı. Hastalık ve zararlılar gibi sorunlar yaşanmadığı için ürünün bu yıl olduğunu belirten Pakdemirli, Milas’ı da “zeytin üssü” olarak tanımladı. İhracat rakamlarıyla ilgile de bilgi veren Pakdemirli, şöyle devam etti:

İhracat yüzde 11 arttı

“Bu üretim sezonunda ülkemizin sofralık zeytin ihracatı, önceki döneme göre yüzde 11 artarak 142 milyon dolara yükseldi. Sofralık zeytinde ihracat sezonunun başladığı 1 Ekim 2018’den, sona erdiği 30 Eylül 2019’a kadar, 100’den fazla ülkeye 142 milyon 110 bin dolar değerinde 91 bin ton zeytin gönderdik. Ayrıca dane zeytinin kilogramına, fark ödeme desteği kapsamında 15 kuruş prim verilecek. “Ülkemiz için stratejik öneme sahip bir ürünü başıboş bırakmayız.”

Ardından söz alan Muğla Valisi Esengül Civelek “Zeytin tarımına elverişli tarımsal alanlarımız, arazi yapımız ve iklimimizle zeytincilikte güçlü bir potansiyele sahibiz” dedi. Türkiye’de yer alan zeytin ağaçlarının yaklaşık yüzde 10’unun Milas’ta yer aldığını belirten Milas Kaymakamı Eren Arslan da, ilçede 54 zeytinyağı markası bulunduğunu ve bunların da 10’unun coğrafi tescil belgeli olduğunu söyledi.

İlk sıkımı yaptılar

Şenlik kapsamında 60 üyeli Uyku Vadisi Tarım Kooperatifi tesisinin de açılışı gerçekleştirildi. Tesisin bahçesinde bulunan zeytin ağaçlarında ise yılın ilk hasadı yapıldı. Zeytinler, son teknoloji ürünü zeytin sıkım makineleriyle zeytinyağına dönüştü.

Şenliğe misafir olarak katılan Doktor Ender Saraç da zeytinyağının faydalarına ilişkin bir konferans düzenledi, “İyi huylu kolesterolü egzersiz, sigarayı bırakmak yükseltiyor, onun dışında en önemlisi zeytinyağı yükseltiyor” dedi.