Zeytine desteğin artırılmasını istedi

Devlet desteklerinin yüzde 100 artırılmasını beklediklerini ifade eden Er, şu başlıkları dile getirdi:

Kotalar güncellenmeli

“1-2 kilogramlık ambalajlı zeytin ve zeytinyağına verilen desteklerin, 1-3 kilogramlık olanlara da verilmesi; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kilogram başına verilen 80 kuruş primin 2.5 liraya çıkarılması; halihazırda prim verilmeyen sofralık zeytine de kilogramda 50 kuruş destek verilmesi; iç tüketimi artırmak için yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesi, Avrupa Birliği’ne (AB) zeytinyağı ihracatında 100 ton olan gümrük vergisiz kotanın 15-20 bin ton daha artırılması; İngiltere’nin AB’den anlaşmalı ayrılması durumunda ortaya çıkacak 75 bin tonluk yeni pazara kotasız ve gümrük vergisiz ihraç yapılması, İran ile yapılacak anlaşmada sofralık zeytinin tercihli listeye alınması.”

Bakan Pekcan’ın taleplere olumlu yaklaştığını belirten Er, “Zeytin ağacının anayurdu Anadolu, her bölgemizde zeytinyağının çok güzel aromaları var. Rakiplerimizle benzer şartları yakaladığımızda 1.5 milyar dolar ihracat hedefine kolaylıkla ulaşabiliriz” diye konuştu.