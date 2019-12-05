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    HaberlerEge Haberleri Zorlukları deneyimledi
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    05.12.2019 - 07:50 |

    Zorlukları deneyimledi

    Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve belediye birimlerinin müdürleri, engelli bireylerin yaşadığı sorunları deneyimledi.

    Zorlukları deneyimledi

    Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve belediye birimlerinin müdürleri, engelli bireylerin yaşadığı sorunları deneyimledi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Engelli Farkındalık Merkezi’ne giden Başkan Arda ve ekibi tekerlekli sandalye parkurundan özel öğrenme güçlüğü alanına, karanlık odadan otizm labirentine kadar, pek çok farklı parkura girdi; engelli bireylerin yaşadığı sorunları uygulamalı olarak deneyimleme şansı yakaladı.

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