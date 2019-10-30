AÖF güz dönemi sınav tarihi belli oldu! AÖF güz dönemi sınav takvimi

AÖF güz dönemi sınav takvimi Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Kayıt yenileme, ilk kayıt, ekle çıkar haftasının sona ermesinin ardından Üniversite eğitimine açıktan devam eden veya ikinci üniversitesini okuyan adayları yakından ilgilendiren AÖF güz dönemi sınav tarihileri de belli oldu.

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHİ

AÖF güz dönemi içerisinde ilk ara sınavlar 14-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. AÖF güz dönemi sonu sınavları ise 18-19 Ocak tarihleri arasında yapılacak.