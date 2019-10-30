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    HaberlerEğitimAÖF güz dönemi sınav tarihi belli oldu! AÖF güz dönemi sınav takvimi
    30.10.2019 - 09:12 |

    AÖF güz dönemi sınav tarihi belli oldu! AÖF güz dönemi sınav takvimi

    AÖF güz dönemi sınav takvimi belli oldu. 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından güz dönemi ara dönem sınavlarının yapılacağı tarihlerde Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Peki AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak?

    AÖF güz dönemi sınav tarihi belli oldu! AÖF güz dönemi sınav takvimi

    AÖF güz dönemi sınav takvimi Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Kayıt yenileme, ilk kayıt, ekle çıkar haftasının sona ermesinin ardından Üniversite eğitimine açıktan devam eden veya ikinci üniversitesini okuyan adayları yakından ilgilendiren AÖF güz dönemi sınav tarihileri de belli oldu.

    AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHİ

    AÖF güz dönemi içerisinde ilk ara sınavlar 14-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. AÖF güz dönemi sonu sınavları ise 18-19 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

      30 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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