AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona erecek? AÖF kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıt yenileme işlemleri alınmaya devam ediyor. 7-18 Ekim olarak belirlenen AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden alınmaya devam edecek. Peki AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

1 - Derslerini Seç

2 - Ücretini Öde

3 - Otomasyondan Kaydını Kontrol Et

4 - Ders Kitapların eKampüs'te

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ ÖDEME

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında ve bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil bankacılık veya İnternet bankacılığından gerçekleştirebilirler. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 18 Ekim 2019 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil bankacılığından saat 23:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.

Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

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