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    HaberlerEğitimDGS ek yerleştirme tercihleri başladı mı? ÖSYM DGS tercih ekranı
    24.09.2019 - 09:43 |

    DGS ek yerleştirme tercihleri başladı mı? ÖSYM DGS tercih ekranı

    Dikey Geçiş Sınavına (DGS) katılan adaylardan ilk aşamada üniversiteye yerleşemeyenler, DGS ek yerleştirme işlemlerini bekliyor. Peki DGS ek tercih ne zaman yapılacak? ÖSYM, DGS ek tercihleri için tarih verdi mi?

    DGS ek yerleştirme tercihleri başladı mı? ÖSYM DGS tercih ekranı

    30 Haziran 2019 Tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavının yerleştirme sonuçları 4 Eylül 2019 tarihinde açıklanmıştı. 4 Eylül günü herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, bugün DGS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor.

    DGS EK TERCİHLER BAŞLADI MI?

    DGS ek tercihler henüz başlamadı. ÖSYM tarafından alınacak olan DGS tercihleri başladığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alailirsiniz.

     

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