19.09.2019 - 14:19 |
DUS ve STS Diş Hekimliği sınava giriş belgeleri açıklandı!
Dus ve STS Diş Hekimliği Sınav giriş yerleri belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru adayları arayışa geçirdi. Peki DUS ve STS sınav giriş belgesi nereden alınır?
29 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-DUS ve 2019-STS Diş Hekimliği Sınavları adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ