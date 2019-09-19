DUS ve STS Diş Hekimliği sınava giriş belgeleri açıklandı!

29 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-DUS ve 2019-STS Diş Hekimliği Sınavları adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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