Gözde üniversitelerde boş kontenjan var

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Boğaziçi gibi gözde üniversitelerde boş kontenjanlar bulunuyor. Ek Yerleştirme Kılavuzu incelendiğinde ODTÜ’de Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İşletme, İktisat, İngilizce Öğretmenliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği programları başta olmak üzere 224 boş kontenjan bulunduğu görülüyor.



Boğaziçi Üniversitesi’nde aralarında Dil Bilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce), Felsefe, İktisat, İşletme, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programlarının bulunduğu toplam 32 boş kontenjan var. İTÜ’de ise UOLP SUNY programlarının yanı sıra aralarında İşletme, Ekonomi, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.), Elektrik Mühendisliği, Kimya programlarının yer aldığı 102 boş kontenjan bulunuyor.



Hacettepe Üniversitesi’nde ise Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Biyoloji, Kimya, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Fizik Mühendisliği başta olmak üzere toplam 163 boş kontenjan var.