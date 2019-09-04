BİST98.8260EURO 6,28-0,10USD5,72-0,14ALTIN283,98-0,34
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEğitimGözde üniversitelerde boş kontenjan var
    04.09.2019 - 07:50| MİNE ÖZDEMİR

    Gözde üniversitelerde boş kontenjan var

    Üniversiteler, birinci yerleştirme yüzde 91,36 doluluk oranına ulaşmıştı. Ancak üniversiteyi kazanıp da kayıt yaptırmayanlarla birlikte bu oranda düşüş yaşandı.

    Gözde üniversitelerde boş kontenjan var

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Boğaziçi gibi gözde üniversitelerde boş kontenjanlar bulunuyor. Ek Yerleştirme Kılavuzu incelendiğinde ODTÜ’de Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İşletme, İktisat, İngilizce Öğretmenliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği programları başta olmak üzere 224 boş kontenjan bulunduğu görülüyor.

    Boğaziçi Üniversitesi’nde aralarında Dil Bilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce), Felsefe, İktisat, İşletme, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programlarının bulunduğu toplam 32 boş kontenjan var. İTÜ’de ise UOLP SUNY programlarının yanı sıra aralarında İşletme, Ekonomi, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.), Elektrik Mühendisliği, Kimya programlarının yer aldığı 102 boş kontenjan bulunuyor.

    Hacettepe Üniversitesi’nde ise Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Biyoloji, Kimya, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Fizik Mühendisliği başta olmak üzere toplam 163 boş kontenjan var.

    4 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta? 4 Eylül Şans Topu çekilişi

    Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta? 4 Eylül Şans Topu çekilişi

    TIR ile kamyon çarpıştı! Yaralılar var...

    TIR ile kamyon çarpıştı! Yaralılar var...

    MasterChef Türkiye 9. yeni bölüm fragmanı! Yasin'e büyük şok...

    MasterChef Türkiye 9. yeni bölüm fragmanı! Yasin'e büyük şok...

    Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 4 Eylül 2019

    Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 4 Eylül 2019

    Sıradaki Haber