Hangi okula nakil oldum? İstanbul Valiliği resmi sitesi okulları açıkladı mı?

İstanbul'da yaşanan 5.8'lik depremin ardından birçok binada hasar tespit edildi. Özellikle okullardaki hasarlar velileri tedirgin etti. İstanbul Valiliği de hasarlı okulları tespit edip dün bir açıklamada bulundu.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA:

İlimizdeki 114 okul ve eğitim kurumu için hasar tespit talebinde bulunulmuştur. Bu okul ve eğitim kurumlarında Ön Hasar Tespit çalışmaları tamamlanmıştır.

Bu çalışmalar sonucunda; 85 okul hasarsız, 20 okul az hasarlı, 9 okul ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir.

Aşağıda isimleri yazılı bulunan ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulumuzun;

1- Yıkılıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır.

2- Bu okullarımızda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

3- Eğitim-öğretim hizmetinin aksamadan yürütülmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce gerekli planlamalar yapılmıştır.

HANGİ OKULA NAKİL OLDUM?

İstanbul Valiliği hasarlı okullarda eğitim gören öğrencilerin hangi okula nakil olacağını saat 14.00'te açıklayacak. İşte Valiliğin nakil olunacak okullarla ilgili açıklaması:

"Öğrencilerimizin 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri 30 Eylül 2019 Pazartesi günü, Saat 14.00’a kadar kamuoyuna duyurulacaktır."