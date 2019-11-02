Kasım ara tatili ne zaman? Öğrenciler ilk dönem ara tatiline ne zaman çıkacak?

Kasım ara tatili ne zaman sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Kasım ayının ilk günleri içerisinde yer aldığımız şu günlerde öğrenciler MEB tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak olan Kasım ara tatili tarihini araştırmaya başladı. Yaz tatili süresinden düşecek olan İlk ve ikinci dönemde birer haftalık uygulanacak olan ara tatiller ile öğrencileri dikkat dağınıklığı ve yaz tatili süresince uzaktan çok uzak kalmaması amaçlanıyor. Peki ara tatil tarihleri ne zaman?

ARA TATİL NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili Kasım ayında yapılacak. 15 Kasım Cuma günü ders bitiminde tatile çıkacak olan öğrenciler 25 Kasım Pazartesi günü okula başlayacak.

İkinci bir haftalık ara tatil ise Nisan ayında olacak. İkinci ara tatil ise 3 Nisan Cuma ders bitiminde başlayacak 13 Nisan Pazartesi günü öğrenciler için ders zili çalacak.