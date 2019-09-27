BİST103.5531,58EURO6,200,05USD5,670,09ALTIN273,20-0,36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEğitimKYK burs başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuru işlemleri...
    27.09.2019 - 11:26 |

    KYK burs başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuru işlemleri...

    KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK yurt başvuruları devam ediyor. Ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için yurt işlemleri 30 Eylül'e kadar yapılacak. KYK burs başvuruları için ise heyecanlı bekleyiş sürüyor.

    KYK burs başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuru işlemleri...

    2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Ek kontenjanla ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına ilk defa yerleştirilen öğrenciler ile 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler,

    Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına ilk defa yerleştirilen öğrenciler,
    Lisansüstü öğrencileri (Arasınıf dahil),

    Yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

    Yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan ve lisans tamamlama öğrencileri yurt başvurusunda bulunabilecek.

    YURT BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

    ÖSYM’nin sonuç açıklama ve YÖK’ün kesin kayıt tarihlerine göre belirlenen başvurular bu yıl 24-30 Eylül tarihleri arasında alınacak.

    Yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Başvurular 30 Eylül saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

    YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

    YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Yurt için başvuran öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, KYK tarafından 12 farklı kamu kurum ve kuruluşu nezdinde araştırılacak olup başvuru sonuçları ilerleyen günlerde kurumsal internet adresinden (http://yurtkur.gsb.gov.tr/) ve kurumsal sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

    KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

    27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika...İşte deprem çantasının maliyeti

    Son dakika...İşte deprem çantasının maliyeti

    Devlet Bahçeli'den deprem mesajı

    Devlet Bahçeli'den deprem mesajı

    Ceren'in babası: Kızımı kalleşçe katleden bir canavarın davasını görmeye geldik

    Ceren'in babası: Kızımı kalleşçe katleden bir canavarın davasını görmeye geldik

    Otobüste 'cinsel istismar' iddiasına tutuklama

    Otobüste 'cinsel istismar' iddiasına tutuklama

    Sıradaki Haber