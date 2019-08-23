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    HaberlerEğitimMühendis adayları kampa bekleniyor
    23.08.2019 - 07:50

    Mühendis adayları kampa bekleniyor

    IAB TR tarafından Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin desteğiyle düzenlenen UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı’nın uzantısı olan Vestel UniChallenge Tech, mühendislik öğrencilerini ve yeni mezunlarını dijitale bekliyor.

    Mühendis adayları kampa bekleniyor

    Beş yılda Türkiye genelinden toplam 1365 başvuru alan UniChallenge+ programına katılan 250 katılımcının yarısından fazlası dijital reklam alanında çalışıyor. UniChallenge+’ın yakaladığı bu başarı nedeniyle IAB TR, dijital pazarlama iletişimini bilen mühendisleri sektöre kazandırma amacına yöneldi.

    Bir haftalık program boyunca gençler Dijital Dönüşüm, Sanal Gerçeklik, Nesnelerin İnterneti, Blockchain, Makine Öğrenmesi, Reklam Teknolojileri ve daha birçok konunun Dijital Pazarlama İletişimi dünyasına etkilerini uzmanlardan dinleyecek. Öte yandan katılımcılar gruplar halinde proje ürecetecek ve eğlenceli vakit geçirecekler. Derslerin yanı sıra ekip çalışmasını destekleyen aktivitelere katılıp dijital ünlülerle sohbet etme imkânı da bulacaklar. Ayrıca eğitimi başarıyla tamamlayan ekipler, IAB TR üyesi firmalarda staj hakkı elde edecek.

    Katılım kontenjanının 50 ile sınırlı olan programın başvuruları Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin mühendislik ve yönetim bilişim sistemleri bölümlerine açık. 9-13 Eylül’de Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşecek eğitimin son başvuru tarihi 25 Ağustos. 

     

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