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    HaberlerEğitim Haberleri Son dakika | Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
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    20.12.2019 - 22:37 | | AA

    Son dakika | Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

    Son dakika gelen bilgilere göre; Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 14-15 Aralık'ta yapılan 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.

    Son dakika | Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

    AÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta sonu düzenlenen sınavların sonuçları 5 gün gibi rekor bir sürede açıklandı.

    Üniversitenin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) ve sınav süresince çalışan görevlilerin büyük özverisiyle toplam 1 milyon 42 bin 102 öğrencinin girdiği sınavların sonuçları değerlendirilip, bir haftadan az sürede 2 milyon 106 bin 785 sınav kağıdı okunarak, sisteme girişi yapıldı.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 5 günlük sürenin, üniversite tarihinde bir rekor olduğunu vurguladı.

    Öğrenciler adına sınav sürecinde görev alan personele minnettar olduğunu belirten Prof. Dr. Çomaklı, "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları tarihinde bir rekor. BAUM çalışanları ve sınav organizasyonunda görevli arkadaşlara öğrencilerim adına minnettarım. Milli çocuklarla az zamanda çok iş. Durmak yok." ifadelerini kullandı.

    Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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