Üniversite kayıtları ne zaman? YKS ek yerleştirme üniversite kayıt 2019

YKS ek terleştirme sonuçları 19 Eylül 2019'da açıklandı. Sonuçlar elektronik ortamda sorgulanabiliyor. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre kayıt yaptırma hakkı elde edenler üniversite kayıt tarihlerini merak ediyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.