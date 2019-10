Üniversiteler dershane gibi çalışıyor... Çobanlık eğitimi

Aile danışmanlığı, dijital pazarlama, konkordato komiserliği, barista, çobanlık gibi farklı alanlarda kurslar bulunuyor. Her yaştan katılımcıya açık kurslar üniversitelerin önemli gelir kaynağı. Öyle ki ücreti 34 bin TL’ye kadar çıkan kurs bile var



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla dershaneler, 2015 yılında tarih oldu ancak yerini özel öğretim kursları aldı. Onlar da üst üste getirilen birkaç yenilikten sonra tek dersten kurs vermeye başlamıştı. MEB’den yapılan açıklamalarda tamamen kapatılacağı gündeme geldi. Ancak sınavlar kaldırılmadığı için kurslar eğitim vermeye devam ediyor. Bu ihtiyacın farkına varan üniversiteler de kurslara el atmış durumda.



Yaşam boyu eğitim ve sürekli eğitim merkezlerinde meslek edindirmeye yönelik kurslar veren üniversiteler, artık LGS, ALES, YDS, YÖS gibi sınavlara hazırlık kursları da vermeye başladı. Bu merkezlerde aile danışmanlığı, dış ticaret uzmanlığı, uzlaştırmacı gibi eğitimlerin yanı sıra yoga, barista, çobanlık gibi farklı alanlarda da kurslar bulunuyor. 7’den 70’e her yaş grubuna yönelik düzenlenen kursların ücretleri 300 TL’den başlıyor 34 bin TL’ye kadar çıkıyor. Üniversiteler için önemli bir gelir kapısı olan bu kurslardan bazıları şöyle:



Her ilgiye göre eğitim



İstanbul Teknik Üniversitesi: Sürekli Eğitim Merkezi’nde İşletme, İnşaat, Mimarlık fakülteleri, Bilişim, Enerji entitülerinin verdiği farklı programlar var. Bazı kurslar üniversite mezunlarına bazıları ise lise mezunlarına yönelik. Etkin Liderlik, İnsan Kaynakları Yöneticiliği, Mikro MBA, Sosyal Medya Yöneticiliği, Dış Ticaret Uzmanlığı gibi programlara katılan öğrenciler, rektör imzalı uzmanlık sertifikası alıyor. Eğitim ücretleri ise programların içeriklerine göre değişiyor. Örneğin BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) Süreçleri Eğitim Programı’nın ücreti KDV hariç 2 bin 500 TL.



İstanbul Üniversitesi: Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak hizmet veren birimde Aile Danışmanlığı, Robotik, Mega Hızlı Okuma, Arabuluculuk, Barista gibi eğitimler var. Kahve kültüründen demlenmesine kadar kahvecilik hakkında derslerin bulunduğu barista eğitimleri 900 TL ile 3 bin TL arasında değişiyor. Konkordato Komiserliği Eğitimi ise 1.250 TL.



Marmara Üniversitesi: Sürekli Eğitim Merkezi’nde Aile Danışmanlığı, İş Güvenliği Uzmanlığı, Siyaset ve Diplomasi, Çocuklara Robotik Kodlama, Bilirkişilik gibi eğitimler bulunuyor. Mezunlarının Aile Danışmanlığı Merkezi açma yetkisine sahip olabildiği Aile Danışmanlığı Eğitimi’nin ücreti 3 bin 800 TL. Ayrıca merkezde Rusça, Arapça, Fransızca gibi yabancı dillerde de kurs veriliyor. Genel İngilizce Kursu’nda bir kur ücreti 950 TL. YÖKDİL ve YDS’ye yönelik programın ücreti ise 2 bin 800 TL.



34 bin TL’ye çıkıyor



Boğaziçi Üniversitesi: Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nde Bireysel, Kurumsal, Beceri Kazandırma, Uzmanlık gibi ana başlıklar altında çeşitli eğitimler veriliyor. Bu eğitimler arasında İnovatif Satış Okulu, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İnşaat Proje Yönetimi, Dijital Pazarlama, İnovasyon ve Girişimcilik gibi programlar var.



Eğitim ücretleri ise 1.050 TL ile 34 bin TL arasında değişiyor. 34 bin TL ücreti olan program, 8 hafta süren ve yöneticilerin, yönetim kurulu üyelerinin güncel konulara çağdaş yaklaşımlarla çözüm üretmesini sağlamayı hedeflediği Executive On Board.



Bursa Uludağ Üniversitesi: Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Avrupa Birliği Proje Hazırlama, Kripto Para gibi eğitimler bulunuyor. Bu eğitimlerin ücretleri ise 300 TL ile 3 bin 500 TL arasında değişiyor.



ALES kursu da var



Çukurova Üniversitesi: Tarımsal Proje Hazırlama, Korozyon, Dijital Dönüşüm, Osmanlı Türkçesi Grafik Tasarım gibi eğitimler var. Ayrıca üniversitede Sürü Yönetimi başlığıyla çobanlık eğitimi veriliyor. Kursta küçükbaş ve büyükbaş hayvanların barındırılması, beslenmesi, hastalıkları gibi teknik konularda katılımcılar eğitiliyor. Bu kursun ücreti KDV hariç 1.500 TL.



Selçuk Üniversitesi: Üniversitede Trafik Kazaları Bilirkişi, Tarım Sektöründe Finansal Okuryazarlık, Arabuluculuk eğitimleri öne çıkıyor. Ayrıca ALES, TOEFL-IBT, YDS gibi sınava hazırlık kursları da var. Çocuklara yönelik sanat, spor, kodlama gibi eğitimlerin verildiği üniversitede, Çocuklar İçin Sanat Paketi, 350 TL.



Sınava hazırlanıyorlar



Yıldız Teknik Üniversitesi: Sertifikalı Eğitim, Kütür-Sanat-Spor, Yabancı Dil, Uluslararası gibi farklı programlar var. Yabancı Öğrenci Sınavı, SAT, LGS, ALES gibi sınavlar için farklı kurs ve seminerler de veriliyor. LGS Semineri’nde LGS soru ve ders içeriği, dersler ve başarı ilişkileri, çözüm stratejileri gibi konular anlatılıyor. İki saatlik seminerin ücreti 250 TL. 100 saatlik ALES kursunun ücreti ise 1500 TL. Ayrıca Almanca’dan Japonca’ya birçok dilde de kurs var.









Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Sürekli Eğitim Merkezi’nde 7’den 70’e her yaş için bir eğitim var. İnsan Kaynakları Yönetimi, Doğal Afet Risk Yönetimi, Kaynak Teknolojileri Bilgi Teknolojileri Sertifika programlarının yanı sıra Python ile Programlama, Robotik eğitimi gibi çocuklara uygun eğitimler de bulunuyor. Eğitim ücretleri ise farklılık gösteriyor.



Örneğin Psikanalize Giriş Eğitimi 1.500 TL, Kimyasal Analiz Tekniklerine Giriş Eğitimi 1.620 TL. Bugüne kadar 630’a yakın kurs verilen ODTÜ’de eğitimlere 17 bin 681 kişi katıldı.



Hacettepe Üniversitesi: Yaşam Boyu Öğrenim Merkezi’nde diksiyon, deney hayvanları kullanımı, kahkaha yogası gibi farklı alanlarda eğitimler veriliyor. Örneğin lisans ve lisansüstü diplomaya sahip öğrencilerin başvurabileceği Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Programı’nın ücreti kurum dışı katılımcılar için 1.000 TL.