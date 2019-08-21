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    HaberlerEğitimYaşar Üniversitesi’nde ‘İyilik’ gururu
    21.08.2019 - 07:50

    Yaşar Üniversitesi’nde ‘İyilik’ gururu

    Yaşar Üniversitesi, önde gelen sivil toplum kuruluşlarının da üyesi olduğu Birleşmiş Milletler nezdinde 2013 yılında kurulan Ulusal Gönüllülük Komitesi’ne kabul edildi. Bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren, öğrencilerin sosyal sorumluluk dersini almadan mezun olamadığı, “İzmir’de iyilik var” diyerek, sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirip iyilik hareketini kente yaymaya çalışan Yaşar Üniversitesi, Ulusal Gönüllülük Komitesi’ne üye olarak kabul edilen ilk üniversite oldu.

    Yaşar Üniversitesi’nde ‘İyilik’ gururu

    Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeler Koordinatörü Kevser Yavuz Çimenli, gönüllüğü ve toplumsal duyarlılığı yaşamın olmazsa olmaz bir parçası olarak gördüklerini, öğrencilere de bu duyarlılığı kazandırmak için farklı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Her öğrencinin gerçekleştirmeden mezun olamadığı, sembolik 1 kredilik sosyal sorumluluk dersinin olduğunu hatırlatan Çimenli, şu bilgileri verdi: “Ders kapsamında çeşitli projelerde minimum 8 saat uygulama yapan öğrencilerin bir kısmının, ders sonrasında da gönüllü olarak farklı kurumlarda çalıştıklarını görüyoruz.

    Yine bu öğrencilerden bazıları kendi organizasyonlarını, derneklerini kurarak çalışmaları daha ileri düzeye taşıyor. 2015 yılından bu yana, yaklaşık 8 bin öğrenci projelere katılıp 60 bin saati aşkın çalışma gerçekleştirerek, binlerce kişinin hayatına iyilik dokunuşu yaptı. 100’ün üzerinde sivil toplum kuruluşu ve çeşitli kamu kurumlarıyla iş birliği yapıldı. Bu kapsamda, çevre temizliğinden sokak hayvanları için mama toplayıp barınak yapmaya, kan bağışından binlerce fidanlık orman oluşturmaya kadar birçok iyilik gerçekleştirildi.”

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