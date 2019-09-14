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    HaberlerEğitimYKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?
    14.09.2019 - 18:57 |

    YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

    On binlerin gözü kulağı ÖSYM'de... ÖSYM YKS ek tercih sonuçlarını büyük bir ümitle bekliyor. 3 günden bu yana en çok iletilen soru "YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde... İşte detaylar...

    YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

     

    YKS ek tercihlerinin üzerinden 3 gün geçti. Bu üç günde binlerce üniversite adayı sonuçlara ilişkin bilgi almak için ÖSYM resmi sitesi sık sık ziyaret ediyor. En çok iletilen soru ise şöyle: "YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?"

    YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS ek tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den yapılan bir yok. Geçen sene başvurular 14-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşmiş, sonuçlar 28 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında bu yılki ek tercih sonuçlarının 19 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

    YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

    Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

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