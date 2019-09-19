Tüm gözler ÖSYM'de... YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı

YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanacak mı? Tüm gözler ÖSYM'den gelecek haberde... Üniversite kayıt tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte YKS ek tercih sonuçları ile ilgili aramalar da arttı.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Kayıt tarihlerinin yaklaşması sebebiyle sonuçların kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır.