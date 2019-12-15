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    HaberlerEkonomi Haberleri 100 bin sosyal konuta başvurular yarın başlıyor
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    15.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    100 bin sosyal konuta başvurular yarın başlıyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle ‘Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesi için talep toplama işlemi yarın başlıyor.

    100 bin sosyal konuta başvurular yarın başlıyor

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre; yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanacak.

    81 şehirde vilayetinde 100 bin sosyal konut projesinde konutların temeli yılbaşı itibarıyla temeli atıldıktan sonra azami 1 ila 1.5 yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor. Konutlar, bölgesi ve şehrine göre zemin artı 2, zemin artı 3 ya da zemin artı 4 olmak üzere hayata geçirilecek.

    Kira öder gibi

    Hak sahipleri satış fiyatının yüzde 10’unu peşin ödedikten bonra, kalan tutarın tamamı aylık yüzde 0.49 oran ve 240 ay vade ile Ziraat Bankası’ndan kredi kullanabilecekler. Taksitler aylık 894 liradan başlayacak.

    Konutlara yapılacak başvurularda aranan şartlar arasında; daha önce TOKİ’den ev almamış olmak ile aylık geliri 5 bin 500 liradan düşük olması (İstanbul için 6 bin lira) yer alıyor.

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