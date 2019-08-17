100 milyon TL ve üzeri kredide denetim raporu şart

BDDK’nın Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’te yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dahil 100 milyon lira ve üzerinde olan banka ve finansal kuruluşlar dışındaki kredi müşterilerinden, kredi tahsis aşamasında ilave belgeler istenecek. Söz konusu kredi sınırı daha önceki yönetmelikte 500 milyon lira olarak belirlenmişti.