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    HaberlerEkonomi100 milyon TL ve üzeri kredide denetim raporu şart
    17.08.2019 - 07:50| l EKONOMİ SERVİSİ

    100 milyon TL ve üzeri kredide denetim raporu şart

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), bağımsız denetim raporlarına tabi kredi sınırı 500 milyon liradan 100 milyon liraya düşürüldü.

    100 milyon TL ve üzeri kredide denetim raporu şart

    BDDK’nın Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’te yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dahil 100 milyon lira ve üzerinde olan banka ve finansal kuruluşlar dışındaki kredi müşterilerinden, kredi tahsis aşamasında ilave belgeler istenecek. Söz konusu kredi sınırı daha önceki yönetmelikte 500 milyon lira  olarak belirlenmişti.

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