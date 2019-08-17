17.08.2019 - 07:50| l EKONOMİ SERVİSİ
100 milyon TL ve üzeri kredide denetim raporu şart
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), bağımsız denetim raporlarına tabi kredi sınırı 500 milyon liradan 100 milyon liraya düşürüldü.
BDDK’nın Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’te yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dahil 100 milyon lira ve üzerinde olan banka ve finansal kuruluşlar dışındaki kredi müşterilerinden, kredi tahsis aşamasında ilave belgeler istenecek. Söz konusu kredi sınırı daha önceki yönetmelikte 500 milyon lira olarak belirlenmişti.
Gazipaşa'da ilk 'mango' hasadı yapıldıTürkiye'nin tropikal meyve üssü olarak adlandırılan Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde mango hasadı başladı. Bahçe sahibi Hatice Güven geçen yıl 2 bin 350 adet mango meyvesi hasadı yaptıkları bahçeden bu yıl 5 bin adet meyve toplamayı hedeflediklerini söyledi.