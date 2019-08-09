BİST99.4050,20EURO6,160,39USD5,500,38ALTIN264,330,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi1102 maden sahası ihale edilecek
    09.08.2019 - 08:42| EKONOMİ SERVİSİ

    1102 maden sahası ihale edilecek

    Hukuki durumları sona eren ve ihalelerinin yapılması sonucu müracaat olmayan bin 102 maden sahası ihale edilecek.

    1102 maden sahası ihale edilecek

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı

    Açık artırma usulü

    Buna göre, ilgili kanun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren ve ihalelerinin yapılması sonucu müracaat olmayan bin 102 maden sahası ihale edilerek aramalara açılacak. Söz konusu saha ilanlarına, Resmi Gazete’de yayınlandıktan itibaren en  az 15 gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

    İlanda, ihalesi yapılacak sahaların ili, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacak. Başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte 09.00 - 09.30 saatlerinde MAPEG ihale komisyonuna doğrudan yapılabilecek. İhaleler, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

     

    Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    Sıradaki Haber