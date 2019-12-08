2.4 milyar TL’lik tasarruf paketi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji verimliliği çalışmalarının henüz toplumun geniş kesimleri tarafından yüksek düzeyde benimsenmediğine dikkat çekerken, artık dünyada ‘kullan at’ tüketiminin yerini; kaynak verimliliğini odağa alan döngüsel ekonomi, hatta paylaşım ekonomisine bıraktığını ifade etti.

Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı yaklaşık 1.5 yıl önce uygulamaya başladığını; 2017-2018 döneminde enerji verimliliğine 1.35 milyar dolar yatırım yapıldığını söyledi.

Kamu örnek olacak

Dönmez, bu yatırımın karşılığında 308 milyon dolarlık tasarruf elde edildiğini belirterek, “Bu konuda kamunun örnek olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında 2023 sonuna kadar kamu binaları için en az yüzde 15 enerji tasarrufu elde edilmesi gerekiyor. Kamu binalarındaki dönüşüm için Dünya Bankası’ndan yaklaşık 4 milyon doları hibe olmak üzere 200 milyon dolarlık kredi temin ettik. Kamunun yıllık enerji gideri yaklaşık 6 milyar lira. Yaptığımız çalışmalar sonucu burada yüzde 40’a varan, yani 2.4 milyar liralık enerji tasarruf potansiyeli söz konusu” dedi. Enerji Performans Sözleşmelerini (EPS) devreye alacaklarını dile getiren Dönmez, şunları söyledi:

15 yıllık sözleşme

“EPS ile kamu idarelerinin maliyetlerini, sağladıkları tasarruflar karşılayacak. 15 yıla kadar uzun dönemli sözleşme yapabilme imkanı getirildi. Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri kurumlarda etütlerini yapacak ve uygulanacak verimlilik önlemlerini belirleyecek. Uygulama aşamasından sonra, referans tüketimle yeni tüketim arasındaki farkı tahsil edecek ve sistemi süreç sonunda kurumlara devredecek.”

‘Aklınla Verimli Yaşa’ anlatılacak

Bakan Fatih Dönmez, enerji verimliliğini çeşitli uygulamalarla toplumun tüm kesimlerine yaymak hedefiyle yeni bir iletişim kampanyasına başladıklarını duyurdu. ‘Aklınla Verimli Yaşa’ sloganıyla duyurulan kampanya, Avrupa Birliği (AB) hibesi ve Dünya Bankası ile birlikte yürütülüyor.

Dönmez, “Kampanyayla enerji verimliliğini teşvik ederken, çevreyi koruma ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması gibi konularda da farkındalık artırıcı içerikleri zamanla paylaşacağız” dedi.

Yeni nesil modeller

Enerji verimliliğinin ticari bir ürün haline gelerek piyasa karşılığının oluşturulduğu yeni nesil modeller üzerinde çalıştıklarını belirten Dönmez, “Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde, Dünya Bankası ile 200 milyon dolar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 50 milyon euro’luk bir çalışma yürütüyoruz. Dünya Bankası ile ayrıca 300 milyon dolarlık daha kapsamlı bir finansmanı çalışıyoruz” dedi.

‘0’ faizli finansman beklentisi

Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Murat Kalsın, 2018’de dünya çapında enerji verimliliğine yapılan yatırımların tutarının 234 milyar dolar ile enerji yatırımlarıyla başa baş gelmeye başladığını söyledi. Enerjinin en çok tüketildiği alanların sanayi, binalar, ulaştırma ve tarım olduğunu kaydeden Kalsın, özellikle toplam tüketimin yüzde 32’sini oluşturan sanayide; modern tesislerle yapılacak enerji verimliliğinin yüzde 20’lere çıkan tasarruf sağlayabileceğini dile getirdi. Burada ‘finansman’ sorununun ortaya çıktığını belirten Kalsın, “Tüm dünyanın finansal bir çalkantı içinde olduğu bir dönemde; hem kaynak, hem de maliyet açısından katkısı olacak bu dönüşüm için devlet desteğinde hem kamu, hem de özel bankaları yeni finansman enstrümanları oluşturabilir. Bizim önerimiz 0 faizle kredi sağlanması. Ayrıca yurt dışında verimlilik çalışmalarını destekleyen uluslararası kuruluşların finansman imkanlarını da ülkemize getirmeli” dedi.

Genelge yayınlandı

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile İlgili 2019/27 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’; mevcut durumda enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde tüm sorumlu kurum ve kuruluşlar nezdinde etkin olarak yürütülmesi, ulusal strateji ve planların takibi, koordinasyonu, izlenmesi gibi konuların takibini sağlayacak.