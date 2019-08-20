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    HaberlerEkonomi2.4 milyon yolcuyla bayram rekoru
    20.08.2019 - 08:40| EKONOMİ SERVİSİ

    2.4 milyon yolcuyla bayram rekoru

    Türk Hava Yolları’nı (THY), Kurban Bayramı tatilinde toplam 2 milyon 380 bin yolcu kullandı. THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 10 günlük tatil süresince dünyanın 125 ülkesine toplamda 15 bin 269 sefer düzenlendi, bu uçuşlarda ortalama yüzde 85.83 doluluk oranına ulaşıldı.

    2.4 milyon yolcuyla bayram rekoru

    İstanbul Havalimanı’nda vatandaşların yoğunlukta olduğu süreçte THY, 5 bin 140 gidiş, 5 bin 167 geliş seferi gerçekleştirdi. Bu seferlerde bayrak taşıyıcı 1 milyon 700 bine yakın misafirini yeni evinde ağırladı. İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirilen gidiş ve geliş seferlerinde doluluk oranları ortalama yüzde 90’a yaklaşırken bazı günlerde bu rakam yüzde 92’yi aştı.

    Doluluklar arttı

    Ramazan Bayramı’nda 14 bin 399 uçuşla ve 2 milyon 31 bin yolcu taşıyan THY, Kurban Bayramı’nda ise yolcu sayısını 350 bin artışla 2 milyon 380 bine çıkardı. Uçaklardaki doluluk oranlarında da önemli bir artış görüldü.

    2.4 milyon yolcuyla bayram rekoru

    ‘Sizler için kanatlandık’

    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Tam 86 yıldır her bayramda sevdiklerinizden önce bizim misafirimiz oluyorsunuz. Bayram sevincini ilk bizimle paylaşıyorsunuz. Bu bayram da 15 bin 269 kez uçarak 2 milyon 380 bin misafirimizin milyonlarca farklı heyecanına ortak olduk. Sizler için kanatlandık” dedi.

    E-5’te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kameradaE-5 karayolu Maltepe mevki'inde seyir halinde olan kamyonetin kasasında yolculuk ettirilen iki çocuk yürekleri ağza getirdi. Olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
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