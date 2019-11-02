2 milyar TL’yi veriye yatırdı

Turkcell, veri merkezi yatırımlarını sürdürüyor. Türkiye’nin en büyük veri merkezlerinden birini Ankara Temelli’de açan firmanın bugüne kadar veri merkezlerine yaptığı yatırım tutarı 2 milyar TL’yi aştı. Ankara’daki veri merkezi çevreci uygulamalarıyla da dikkat çekiyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Ankara Temelli’deki veri merkezinin açılışıyla Türkiye’nin en büyük veri işletmecisi unvanlarını pekiştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:



Çevre dostu



“Gelecek yıl Çorlu’daki veri merkezimizi tamamlayınca bu alanda yaptığımız yatırım 2 milyar lirayı aşmış olacak. Bütün çalışmamız ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ vizyonumuzu hayata geçirmek üzerine. Türkiye’de üretilen veri hâlihazırda büyük oranda ülkemizde depolanmıyor. Biz Türkiye’nin verisini Türkiye’de tutmaya talibiz. Verimizin önemini biliyor ve bunu korumak için gece gündüz çalışıyoruz.”







Turkcell’in çevreye karşı sorumluluğunu vurgulayarak operasyonlarını bu önceliklere göre yönettiğini kaydeden Erkan, şöyle konuştu:



“Sürdürülebilirliği odağımıza aldığımız iş modelimizle Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerek portatif solar saha kullanımımızı yaygınlaştırmaya başladık. Nüfusu belirli dönemlerde yoğunlaşan ve enerji kaynağı bulunmayan bölgelerde kaliteli iletişim hizmeti sağlayan portatif solar saha çevre dostu özelliğiyle öne çıkıyor.”

Yenilenebilir enerjiye yaptıkları yatırımlarla yıllık 480 MWh elektriği üretir hale geldiklerini belirten Erkan, şunları söyledi:



“Bugün açılışını yaptığımız Ankara veri merkezimiz, otopark üzerine yerleştirdiğimiz solar panellerden güneş enerjisiyle kendi elektriğini üreten Türkiye’deki ilk veri merkezi olma unvanına sahip. Çevre dostu merkezimizde, yağmur sularını dönüştürerek bina içinde ve yeşil alan sulamasında kullanıyoruz.”

‘Bulut’ teknolojisi



Turkcell’in Ankara’da faaliyete geçirdiği Türkiye’nin en büyük veri merkezi, kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet verecek. Turkcell Dijital İş Servisleri şirketinin sunduğu kamu bulutu çözümleriyle kamu kurumlarının da yanında olacak. Merkez, Türkiye’deki şirketler ve kamu kuruluşlarının yanı sıra uluslararası şirketlere de hizmet verecek.



Üç ayda 526 bin yeni abone



Turkcell, üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını da açıkladı. Üçüncü çeyrekte grup bazında gelirler 6.6 milyar TL olurken, şirket net kârı geçen yılın üç katının üzerine çıkarak 801 milyon TL’ye ulaştı. Böylece ilk dokuz ayda Turkcell Grubu yüzde 17.8 büyürken şirketin net kârı 2 milyar 491 milyon TL oldu. En dikkat çeken başarı ise müşteri sayısında oldu. Turkcell rekor artışla üç ayda 526 bin yeni mobil müşteri kazandı.



‘Faturalı’da rekor



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, müşteri odaklı stratejilerinin ilk sonuçlarını almaya başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:



“Bir çeyrekte yarım milyonu aşkın müşteri kazandık. Bu çeyrekte rekor faturalı müşteri kazanımı gerçekleştirdik, müşteri bazımıza net 526 bin mobil müşteri ekledik. Türkiye’deki toplam abone sayımız 37.3 milyona ulaştı.”



‘Fiber’de hızlı artış

Türkiye’de ilk ve tek olan ve mobil şebeke üzerinden fiber hızına internet sağlayan çözümümüz Superbox’ın kullanıcı sayısı bu çeyrekte 88 bin artışla 217 bine ulaştı. Ayrıca sabit genişbant müşteri sayımız 29 bin yeni fiber müşteri artışıyla toplamda 2.2 milyon oldu. Fiber internet hizmetiyle TV+ kullanan müşterilerimizin sabit bireysel fiber abone bazımıza oranı ise yüzde 52.2’ye ulaştı.”



44 bin metrekarelik alana kuruldu



44 bin 150 metrekare kapalı ve 12 bin metrekarelik beyaz alanıyla Türkiye’nin en büyüğü olan Ankara Temelli Veri Merkezi, yeşil bina ve çevreye uyumlu olduğunu belgeleyen ‘Leed Gold’ sertifikasıyla da onaylandı. Ankara merkezine 40, Esenboğa Havalimanı’na 90 kilometre uzaklıktaki merkezin birçok noktasında yerli ve milli ürünler kullanıldı. Yerli üreticilerin geliştirdiği iklimlendirme sistemleri, kabinetler ve güç kaynakları tesiste hizmet veriyor. Bina girişini ise Hirfanlı Barajı’nın rölyefi süslüyor.



Fotoğraflar: YAVUZ ÖZDEN Milliyet