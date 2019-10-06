200 milyon TL fonla startup avına çıktı

Esas Holding bünyesindeki girişim sermayesi fonu Esas Ventures, startup yatırımlarına hız veriyor. Bir buçuk yıl önce kurulan fonun yatırım yaptığı startup sayısı 18’e yükseldi. 200 milyon TL büyüklüğünde fonla yola çıkan firma, en son 14 Eylül’de ABD ve Latin Amerika’daki 4 farklı girişime yatırım yaptı. Microverse, Vitau, Mipos ve Misfits’e yapılan yatırım tutarı 1 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Esas Holding’de yeni kuşağı temsil eden Fethi Sabancı Kamışlı, ailesinin geleneksel işini yapmak istemediği için bu alana yönelmiş. Bir süre kendi başına bu işleri yaparken onun önerisiyle holding bünyesinde bu fon kurulmuş. Esas Ventures Kurucu Ortağı Kamışlı, bu işi profesyonelce yapmak istediklerini, holding bünyesinde enerji, gayrimenkul gibi bir bölüm olduklarını ve her yılbaşı ve yılsonunda yönetim kuruluna sunum yaptıklarını, bütçelerini açıkladıklarını söylüyor.



Yurtdışına odaklandı



Esas Ventures’ı diğer fonlardan ayıran özelliği ise daha çok yurtdışı girişimlere ve farklı coğrafyalara odaklanması.



Kamışlı, bir tanesi hariç yatırımlarının hepsinin yurtdışında olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Afrika’da, Meksika’da, ABD’de, Avrupa’da yatırımlarımız var. Değişik coğrafyalara dağılıyoruz. Farklı düşünüyoruz. Türkiye’de yatırım yapanlar hep burada yapıp yurtdışına açacağız diyorlar. Bu güzel ama bunun çift taraflı olması lazım. Türkiye’de en büyük çıkışlar hep dışarıdan alınarak oldu. Bu da dışarıdakinin ilgisini buraya çekmek gerektiğini gösteriyor. Bunun için de büyük başarı hikayelerine ortak olmak lazım. Biz farklı coğrafyalarla Türkiye arasında köprü kurmak istiyoruz. Asıl önemli olan farklı ağlara girerek oradaki girişimcilere yatırım yapmak. Şu ana kadar yatırım yaptığımız hiçbir startup bize gelmedi. Biz hepsini kovaladık.”









İlk ‘çıkış’ yakında



Kamışlı, yeni fırsatları da gözlediklerini ve şu anda radarlarında olan iki şirket daha bulunduğunu, yılbaşına kadar bunlara da yatırım yapmış olacaklarını aktarıyor.



Fethi Sabancı Kamışlı, 200 milyon TL fonla yola çıktıklarını ve yatırım yapma süresi olarak 3-5 yıl koyduklarını belirterek, “Beş yıl sonrasını hesaplarsanız iyi gidiyoruz. Buradaki amaç ne kadar yatırım yaptığımızdan çok bizim ne kadar geri dönüş alacağımız. Önce altyapı kurmamız, hikayelerin çok ufak bir parçası olmamız gerekiyor. İşin asıl meyvelerini yiyeceğimiz zaman bundan 3-4 yıl sonra olacak. Biz sadece yatırım değil, firmalarla iş ortaklığı da yapıyoruz” diyor.



Kamışlı, Türkiye’de yatırımlarda ‘exit (çıkış)’ sürelerinin normalda 7-8 yıl olduğunu da dile getiriyor. Kamışlı, “Biz iki yıla yakın süredir bu işin içindeyiz. Tahminim iki üç yıl içinde bir tane exit gelebilir. Bir tane teklif aldık ama şu anda imzalamadığımız için açıklamak istemiyorum. Ama portföyümüz yatırım yaptığımız dönemin dolar bazında yüzde 22 yukarısında. Yatırım yaptığımız firmaların da birçoğu ikinci, üçüncü tur yatırım aldı” ifadelerini kullanıyor.



Sağlık sektörü ağırlıklı



Fethi Sabancı Kamışlı, fikir aşamasında startup’lara yatırım yapmadıklarını da kaydederek, şunları söylüyor: “En büyük yatırımımız ABD’deki Alto Pharmacy dijital eczane işi. Yıllık geliri 180 milyon dolara çıktı. Ondan bayağı ümitliyiz. Birkaç tane yerde unicorn’lar arasında gösterildi. En çok sağlık alanındaki startup’larla ilgileniyoruz. İkinci alan olarak da yapay zekaya bakıyoruz. Üçüncü olarak ABD merkezli girişim hızlandırma programı Y Combinator’da olması gerekiyor. Burada olmayan girişimlerle ilgilenmiyoruz. Ekibe ve ekipte takım ruhunun olmasına da bakıyoruz.”



Dünyayı hedeflemeli



Sadece yurtiçini hedefleyen yatırım modellerinin eskidiğini de vurglayan Kamışlı, “Bu artık global bir oyun. Bir firmanın nerede olursa olsun ‘unicorn’ olabilmesi için mutlaka globale satış yapması lazım” diye konuşuyor. Esas Ventures’ın güncel yatırımları ise şöyle: “mPharma, Alto Pharmacy, Sokowatch, Deel, Kalshi, Frontier Car Group, Ossia, Shield Diagnotics, Scorp, Tarentum, Blesh, Mygini, Flank, Düşyeri, Microverse, Vitau, Mipos ve Misfits.”