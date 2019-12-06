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    06.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    2023 hedefi yüzde 75 yerli savunma

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı hazırlandı.

    2023 hedefi yüzde 75 yerli savunma

    Bu kapsamda hayata geçirilecek eylemlerle yerlilik oranı yüzde 75’e yükseltilecek, güvenlik güçlerinin kullanımına yeni teknolojiler sunulacak, sektördeki yetkinlikler ve ihracat olanakları artırılacak.

    Savunmada geleceğin teknolojilerine yatırım yapılacak. “İnsansız, Otonom ve Yapay Zeka Projeleri”, “Yeni Nesil Silah Sistemleri”, “Nesnelerin İnterneti Askeri Uygulamalar” ile “Siber Güvenlik ve Uzay Teknolojileri” başlıklarında çalışmalar yürütülecek.

    EGM’ye 6 Bayraktar TB2

    Öte yandan 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Twitter hesabından, “6 adet Bayraktar TB2’yi, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim ettik. Böylece Bayraktar TB2 İHA/SİHA sayımız 98’e ulaştı” açıklamasını yaptı.

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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