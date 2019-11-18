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    HaberlerEkonomi Haberleri26 mesleğe daha yeterlilik belgesi
    18.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    26 mesleğe daha yeterlilik belgesi

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 26 mesleğe daha Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirdiklerini belirtti.

    26 mesleğe daha yeterlilik belgesi

    Selçuk, 2015 yılından itibaren uygulanan belge zorunluluğu ile iş kazalarının azaldığını ve iş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve belgeli işgücünün çalışma hayatına kazandırıldığını ifade etti.

    26 meslek ile birlikte bugüne kadar belge zorunluluğu getirilmiş meslek sayısının 143’e yükseltildiğini belirten Selçuk, “Aralarında taşlama tezgah işçisi, haddeci, iplik operatörü, tarihi eser koruma ve restorasyon elemanı, deri işlenti operatörü, liman forklift operatörü, yüksek gerilim montaj ve teçhizat test elamanının da olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde, işveren veya işveren vekiline tebliğ yayın tarihinden bir yıl sonra para cezası uygulanacaktır” dedi.

    Belge alan 800 bine yaklaştı

    Selçuk, mesleki yeterlilik belgesi sınav ve belge ücretlerinin de hükümet tarafından karşılandığını belirterek, “Bu teşvik ile birlikte çalışan ve işverenlerimize ilave mali yük getirmeden çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini ölçme, değerlendirme ve belgelendirmesi olanağı sağlıyoruz. Bu çerçevede 718 bin 668’i zorunluluk kapsamındaki mesleklerde olmak üzere toplamda 792 bin 695 adet MYK mesleki yeterlilik belgesi verdik” dedi.

     

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