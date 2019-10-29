29.10.2019 - 12:21 |
3600 ek gösterge konusunda Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama!
3600 ek göstergeye ilişkin Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Ömer Çelik basın açıklamasında 3600 ek gösterge konusunda Ak Parti olarak yaklaşımlarının pozitif olduğunu açıkladı. Ömer Çelik Polis, Hemşire, Din Görevlisi ve öğretmenlerimize yönelik 3600 ek gösterge kapsamında düzenlemelerin devam ettiği ve bunun bir ekonomi takvimine yerleştirilmesi gerektiğini ifade etti.
3600 ek göstergeye ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlemeye ilişkin Ak Parti'nin yaklaşımının pozitif olduğunu 3600 ek gösterge konusunda çalışmaların devam ettiği. Polis, Hemşire, Din Görevlisi ve Öğretmenleri kapsayacak çalışmanın bu süreçte bir ekonomi takvimine yerleştirilmesi gerektiği ifadesinde bulundu. Meslekler arası dengeler ve ekonomik durum göz önünde bulundurularak bütünsel bir çalışma yürütüldüğünü zamanlamasının ise Bakan tarafından açıklanacağı bu konuda karar verilmiştir. Cumhurbaşkanımız kararını vermiştir. Pozitif yaklaşımımız devam etmektedir açıklamalarında bulundu.