38 ülkeye dijital servis ihracatı

Turkcell, geliştirdiği dijital servisleri ihraç ettiği ülke sayısını 38’e yükseltti. Turkcell’in Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirilen arama motoru, e-posta hizmetleri, anlık mesajlaşma, TV ve müzik platformları gibi yerli uygulamaları bulunuyor. Şirketin dijital servisleriyle ilgili son gelişmelerin aktarıldığı toplantıda konuşan Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, telekom operatörlerinin altyapı ve erişim sağlama görevinin gerçekleştirilmesiyle oluşan çalışma modelinin eskidiğini belirtti.

Dergilik’e sesli kitap

Mobil veri akışının gelişmesiyle eşzamanlı şekilde dönüşüme girdiklerini kaydeden Tansuğ, “Yerli uygulamaları bini aşkın Ar-Ge mühendisimiz geliştiriyor. Geliştirdiğimiz uygulamalar 38 ülkeye ihraç ediliyor. Bu uygulamalarla ilgili farklı ülkelerdeki telekomünikasyon şirketleriyle de işbirlikleri yapıyoruz. Bir diğer hedefimiz dünya markası yaratmak” diye konuştu.

Türkiye’de geliştirilen uygulamaların oluşturduğu servis gelirlerinin vergisinin Türkiye’de ödendiğini açıklayan Tansuğ, geliştirdikleri uygulamaların servis gelirleriyle ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Dijital servislerle ilgili gerçekleşecek yenilikleri anlatan Tansuğ, “Dergilik uygulaması içinde sesli kitap ve e-kitap özelliklerinin yer almasını planlıyoruz. Müzik platformu fizy dünyada gittikçe daha çok ilgi gören yaygınlaşmaya başlayan podcast’lere yer verecek. TV+ ise yıl sonuna kadar farklı dil ve operatör seçenekleri sağlayacak” dedi.

200 milyon indirme

Bu ürünlerin vergilendirilmesi ve ülke ekonomisine doğrudan katkısıyla istihdamı artırdıklarının altını çizen Tansuğ, dijital servislerle ilgili istatistikleri de paylaştı:

“Toplam uygulama indirme sayımız 200 milyona yaklaştı. BiP, Türkiye’nin en çok indirilen yerli uygulaması oldu. 38 milyondan fazla indirildi ve 192 ülkede kullanılıyor. Günlük 450 milyon mesaj gönderiliyor, Antarktika’da bile BiP kullanıcısı var. Lifebox’ta toplam depolanan dosya sayısı 8 milyon akıllı telefonun hafızasını dolduracak kapasiteye erişti. Fizy’de yıllık şarkı dinleme sayısı 3 milyara ulaştı. Dergilik’te indirilen yayın sayısı 211 milyon. TV+’ta günlük izleme süresi 85 dakika. Arama motorumuz Yaani’nin indirilme sayısı 9 milyona ulaştı.”

‘Veriye sahip olan ön planda’

Turkcell olarak veri merkezleri için son birkaç yılda 2 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını belirten Tansuğ şöyle konuştu: “Gebze ve İzmir’de veri merkezimiz bulunuyor. Ankara’daki veri merkezimizin açılışını önümüzdeki aylarda yapacağız. İstanbul’da da veri merkezi kurmak için çalışmalar yapıyoruz. Türkiye’nin e-postası YaaniMail ve yerli sesli asistan olan YaaniAsistan’ı bu yıl hayata geçireceğiz.”

Bugün dünyanın en büyük zenginlik kaynağının veri olduğunu ve petrolün yerini verinin aldığını ifade eden Tansuğ, “Ülkelerin zenginlik ölçütü elinde tuttuğu ve biriktirdiği veri oldu. Artık dataya sahip olan ve onu doğru şekilde işleyen ülkeler ön planda. Tüm teknoloji şirketlerinin toplam değerinin yüzde 60’ını ABD, yüzde 30’unu Asya, geri kalanını da diğer ülkeler oluşturuyor” diye konuştu.

‘Telekom sektörü SMS’ten ibaret değil’

Turkcell olarak sektörde 25 yıldır hizmet verdiklerini belirten Ataç Tansuğ, “Dünyanın ilk dijital operatörü unvanına yakışır şekilde projeler üretiyoruz. Sadece sunduğumuz iletişim servisleriyle değil, ürettiğimiz ve geliştirdiğimiz dijital uygulamalarla da hayatın içindeyiz. Telekom sektörü artık sadece ses ve SMS’ten ibaret değil. Bugün fiziksel yatırımımız olmayan ülkelerde müşterilerimiz var” dedi.