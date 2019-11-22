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    HaberlerEkonomi Haberleri39 ilde mini YEKA santralleri kurulacak
    22.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    39 ilde mini YEKA santralleri kurulacak

    Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinin aralık ayının ilk haftası ilan edileceğini belirterek, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 10’ar megavatlık kapasitelerle 100 proje belirledi. Türkiye’nin doğusundan batısına 39 şehrine mini YEKA kapsamında güneş santralleri kurulacak” dedi.

    39 ilde mini YEKA santralleri kurulacak

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açtığı ve 20 Mart 2017’de gerçekleştirilen YEKA güneş enerjisi santrali (GES) ihalesinin kilovatsaat başına 6.99 dolar/cent teklifle kazanıldığını anımsatan Demirdağ, yeni ihalede tavan fiyatın kilovatsaat başına 6.50 dolar/cent seviyesinin altında olmasını beklediklerini söyledi.

    6.592 megavat

    Türkiye’deki güneş enerjisi kurulu gücünün geçen ay sonu itibarıyla 5 bin 592 megavata ulaştığına işaret eden Demirdağ, şöyle devam etti:
    “Türkiye’deki güneş enerjisi sektörü büyümesinin 5 yıllık mazisi var. Bu kadar kısa sürede yerli üretimimizi artırdık. Sektörün mühendisliği ve know-how alanında geliştik. Yurt dışında santrali kurabiliyoruz.”

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