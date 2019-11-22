39 ilde mini YEKA santralleri kurulacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açtığı ve 20 Mart 2017’de gerçekleştirilen YEKA güneş enerjisi santrali (GES) ihalesinin kilovatsaat başına 6.99 dolar/cent teklifle kazanıldığını anımsatan Demirdağ, yeni ihalede tavan fiyatın kilovatsaat başına 6.50 dolar/cent seviyesinin altında olmasını beklediklerini söyledi.



6.592 megavat



Türkiye’deki güneş enerjisi kurulu gücünün geçen ay sonu itibarıyla 5 bin 592 megavata ulaştığına işaret eden Demirdağ, şöyle devam etti:

“Türkiye’deki güneş enerjisi sektörü büyümesinin 5 yıllık mazisi var. Bu kadar kısa sürede yerli üretimimizi artırdık. Sektörün mühendisliği ve know-how alanında geliştik. Yurt dışında santrali kurabiliyoruz.”