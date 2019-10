4 koldan iyi haber

Zorlu süreçte düşük faizle borçlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı, GlobalCapital tarafından ödüle layık görüldü. Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 250 baz puan indirerek yüzde 14’e çekti. Faiz indirim kararı ile 2 yıl vadeli ve 10 yıl vadeli tahvil faizleri Mayıs 2018’den bu yana en düşük seviyeye geriledi.



İŞ YAPMAK KOLAYLAŞTI



Türkiye, Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde (Doing Business Index) bir yılda 10 basamak yükselerek 33’üncü oldu. Dünya Bankası’nın 2004’ten bu yana her yıl hazırladığı endekste ülkeler, “iş kurma”, “işçi alımı”, “yer temini”, “finansmana erişim”, “gündelik faaliyetlere ilişkin ödemeler” ve “güvenli bir iş ortamında faaliyet gösterme” ana konu başlıkları altındaki “iş gücü piyasası düzenlemesi”, “inşaat izinlerinin alınması”, “elektrik temini”, “tapu kaydı”, “kredi temini”, “küçük yatırımcıların korunması”, “vergi ödemesi”, “dış ticaret”, “sözleşmelerin icrası” ve “şirket tasfiyesi” bakımından inceleniyor.



2006 yılında 93’üncü sırada yer alan Türkiye, özellikle son yıllarda yapılan hukuki düzenlemeler ve iş ortamını iyileştirici çalışmalarla üst sıralara yükseldi. Özellikle şirket kuruluşlarında tek pencere uygulaması, tapu süreçlerinin elektronik ortama taşınması, tapu kayıtlarının kalitesinin artırılması ve harcının düşürülmesi, yatırım mallarında KDV istisnası, dış ticaret maliyetlerinin azaltılması reformları, Türkiye’de iş yapmayı kolaylaştırdı.



Hedef ilk 20



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da şunları kaydetti:



“Küresel ticaret savaşlarının gündemi şekillendirdiği, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin doğrudan yatırım çekmek için büyük bir rekabet içinde olduğu bir dönemde, Türkiye’nin son 2 yılda gösterdiği 27 basamaklık ilerleme son derece olumlu bir gelişmedir. Türkiye bu ilerleme ile Doing Business sıralamasında G20 ülkeleri arasında 11’inci sırada yerini almıştır. 33’üncü sıra da bizim için asla ve asla yeterli değildir. Israrla endekste daha üst basamaklara yükselmeyi, öncelikli olarak ilk 20’ye girmeyi hedefliyoruz.”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Bu koşullarda gelen bu atılım, Türkiye’nin yatırımları ve istihdamı artırmak için ihtiyaç duyduğu reformları yaptığına ve yapmaya devam edeceğine dair bir göstergedir” dedi.



Reformlar sürecek



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin İş Yapma Kolaylığı Endeksi’ndeki hızlı yükselişini şöyle değerlendirdi:

“Bakanlığımız liderliğinde yürüttüğümüz iş yapma kolaylığı reform çalışmalarına katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarımı, ilgili tüm bakanlıklar ile kamu kurumlarındaki çalışanlarımızı ve TOBB’u tebrik ediyorum. Reformlarımızı sürdüreceğiz.”



Hazine’nin borç yönetimine ödül



Uluslararası sermaye piyasalarına ilişkin değerlendirmeleriyle alanında itibarlı yayımcı kuruluşlardan biri olan GlobalCapital, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, yaşanan zorlu süreçlere rağmen gerçekleştirdiği borç yönetimi başarısını ödüllendirdi. GlobalCapital (eski adıyla Euroweek), Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın borç yönetimi birimini, “Yılın Kamu Borcu Yönetim Ofisi” seçti.



Doğru zaman ve araç



Değerlendirmede, Türkiye ile ilgili uluslararası piyasalarda yer alan olumsuz gündemlere, ağustos ayından sonra devam eden zorlu süreçlere rağmen piyasalardan en iyi koşullarda, en iyi enstrümanla 2018’de 7.7 milyar dolar, 2019’da euro, dolar ve sukuk piyasalarından toplam 8.7 milyar dolarlık finansman sağlandığı vurgulanırken, bu sayede Türkiye’nin projeksiyonların altında bir faizle borçlanma başarısı gösterdiği kaydedildi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’yle ilgili spekülatif atakların ve algı çalışmalarının yoğun olduğu bir dönemde böyle bir ödül alınmasını oldukça önemli gördüğünü aktararak şunları söyledi:



“Bir taraftan yatırımcı güvenini güçlü tutarken, diğer taraftan en doğru zamanda, en doğru enstrümanlarla borçlandık. Piyasa güvenini hep yüksek tuttuk. Borçlanma araçlarımıza, miktarların kat kat üstünde talepler geldi. Her enstrümanı detaylı analiz ettik. En doğru zamanda, en doğru araçları kullandık ve ideal projeksiyonların öngördüğünün altında faizlerle süreçleri tamamladık.”



Albayrak, Türkiye’nin kamu borçluluk oranlarında dünyada en iyi durumda olan ülkelerden biri olduğunu da bildirdi.