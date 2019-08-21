5 günde 2 milyar lira

Arife günü ve bayram süresince toplam 250 milyon 495 bin 865 litre motorin, 63 milyon 860 bin 419 litre de benzin tüketildi. Bu dönemde motorinin litre fiyatı 6,07 lira, benzinin litre fiyatı ise 6,61 lira seviyesinde seyretti. Böylece beş gün süresince 1 milyar 942 milyon 627 bin liralık benzin ve motorin satışı yapıldı.