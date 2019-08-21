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    HaberlerEkonomi5 günde 2 milyar lira
    21.08.2019 - 08:27| EKONOMİ SERVİSİ

    5 günde 2 milyar lira

    Türkiye’de beş günlük Kurban Bayramı tatili süresince 1 milyar 942 milyon 627 bin liralık benzin ve motorin satışı yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, satışların yüzde 78’ini motorin, yüzde 22’sini ise benzin oluşturdu.

    5 günde 2 milyar lira

    Arife günü ve bayram süresince toplam 250 milyon 495 bin 865 litre motorin, 63 milyon 860 bin 419 litre de benzin tüketildi. Bu dönemde motorinin litre fiyatı 6,07 lira, benzinin litre fiyatı ise 6,61 lira seviyesinde seyretti. Böylece beş gün süresince 1 milyar 942 milyon 627 bin liralık benzin ve motorin satışı yapıldı. 

    Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun düğün davetiyesini dağıtmak için akrabalarına giden baba Mehmet Mustafa Çiftçinin (56) kullandığı otomobil, önce bir TIR'a ardından da hafif ticari araçla çarpıştı. Zincirleme kazada Mehmet Mustafa Çiftçi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
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