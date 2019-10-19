500 bin Çinli tatile geliyor

Türkiye ve Çin arasında hızla gelişen ilişkiler, kültür ve turizm alanında da etkisini gösteriyor. Ekonomi ve diplomaside etkili olmanın, Asya ile ‘el ele olmayı’ gerektirdiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “2018’de 400 bin Çinliyi misafir ettik. Bu ilginin devam etmesi halinde bu yılın sonunda 500 bine yakın Çinli misafiri ülkemizde görmenin mutluluğunu yaşamış olacağız” dedi. Ersoy, ‘Avrasya Kıtasına Odaklanmak: Karşılıklı Yarar ve Ortak Kazanca Dayalı Çin-Türkiye Beşeri ve Kültürel Temasları’ programında, karşılıklı iş birliğinin gelecek nesillere aktarılmasının önem taşıdığını dile getirdi.

Yeni uçuşlar geliyor

Ersoy, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 70’inci yıl dönümünü tebrik ederek, gelecek dönemde de iki dost ülkenin kültürel ilişkilerinin ivmelenerek artacağının altını çizdi.

Bakan Ersoy, Çin’de ‘Türkiye Turizm Yılı’ kapsamında büyük etkinliklerle Çinlilerin Türkiye’nin kültür, sanat ve turizm değerleriyle tanışmalarına vesile olduğunu kaydetti. Ülkeler arasındaki bu kaynaşmada havayolu ulaşımının öneminin yadsınamaz olduğunu belirten Bakan Ersoy, şunları söyledi:

“Aradaki binlerce kilometrelik mesafe artık önemini yitirmiştir. China Southern Havayolları’nın İstanbul uçuşlarına yeniden başlaması, Sichuan Havayolları’nın bu sene başlattığı direkt uçuşlar da memnuniyet verici. Türk Hava Yolları’nın da Şian’a başlatacağı uçuşları diğer şehirlerin izleyeceğini ve havayolu hattının daha da yoğunlaşacağını düşünüyorum.”

Direkt sefer olmalı

Ersoy, “Pekin Daxing Havalimanı, İstanbul Havalimanı kadar önemsediğimizi ve önümüzdeki dönemde Daxing Havalimanından Türkiye’ye direkt seferlerin başlamasını umut ettiğimi de belirtmek istiyorum” dedi.

‘Kilit konumda’

Bakan Ersoy, Türkiye ve Çin’in Asya’da kökleri en derine inen, kültürel üretimin başlıca ev sahibi uygarlıklar olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

“Çin’in 2013 yılında öne çıkardığı tarihi İpek Yolu’nun deniz ve demir yollarıyla yeniden canlandırılmasını öngören ‘Kuşak ve Yol Projesi’ çerçevesinde Türkiye ve Çin stratejik iş birliklerine imza atmaktadır. Bu gelecek vizyonu sayesinde iki ülke enerji, ekonomi, kültür ve ulaşım başta olmak üzere hemen tüm alanlarda iş birliğini artırmaktadır. Türkiye, Çin’in kısaca ‘Kuşak ve Yol’ olarak adlandırılan girişiminin hayata geçirilmesi için yürütülen çabaları desteklemekte ve söz konusu girişim açısından kilit bir konumda yer almaktadır.”