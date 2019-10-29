6 milyon liralık margarin yatırımı

Cargill, 5 yıl önce Turyağ’ı satın alarak Türkiye’de yağ sektörüne adım attı. Endüstriyel, catering ve pastacılık yağları üreten Turyağ, bu alanda yüzde 25 pazar payına sahip.

Şirketin, yıllık üretim miktarı ise 120 bin ton. Turyağ, Balıkesir’de bulunan üretim tesisine 6 milyon liralık yeni yatırım yaparak margarin pilot tesisi devreye aldı.

Şirket, yeni tesisle müşterilerine özel geliştirdiği inovatif çözümleri hızla pazara sunmayı hedefliyor. Daha önceden ana tesiste üretimi durdurup müşterilerin beklentilerine karşı ürün testleri yapılırken pilot tesiste üretim durmadan özel denemeler yapılabilecek.

2014 yılında Turyağ’ı satın alarak Türkiye pazarına girdiklerini söyleyen Cargill Gıda Ortadoğu, Türkiye & Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu, değişen ihtiyaçlara cevap vermek üzere inovatif çalışmalar yaptıklarını belirtti.

40 ürün yolda

6 milyon liralık yeni pilot tesis yatırımından bahseden Tarakçıoğlu, “Pilot tesisle birlikte sağlanan tam otomasyon ile raporlama ve kayıt kapasitesi de artış gösterecek. Öte yandan numune üretimi, analiz, kristalizasyon ve dolgu kaplama süreçleri de daha verimli gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

Cargill Gıda META Yağlar Ürün Grubu Müdürü Cenk Erkan, Turyağ bünyesinde son beş yılda 89 yeni ürünü ticarileştirdiklerini belirterek “Bunların yüzde 60’ı hayatta kaldı. Şu an 40 yeni ürün geliştirme projesi üzerinde çalışıyoruz” dedi. En önemli alanlarının kaplamalık çikolata olduğunu ve bu yönde ilerlediklerini söyleyen Erkan, yeni nesil kızartma yağları ürettiklerini dile getirdi.

5 yılda 35 milyon $ yatırım

Cargill Gıda Ortadoğu, Türkiye & Afrika Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ediz Aksoy, Cargill bünyesinde 70 ülkede 155 bini aşkın çalışan olduğunu dile getirdi. Cargill olarak Türkiye’de üç tesiste hizmet verdiklerini söyleyen Aksoy, 2014 yılından bu yana 35 milyon doları aşkın yatırım yaptıklarını belirtti.

2010 - 2018 yılları arasında 1.7 milyon liralık çevre yatırımı yaptıklarını söyleyen Aksoy şöyle devam etti:

“1000 Çiftçi 1000 Bereket programıyla mısır çiftçilerinin akıllı tarım tekniklerini kullanması için bir program başlattık. Adana, Mersin, Konya, Karaman, İzmir ve Manisa’daki mısır çiftçilerinin dijital teknolojileri kullanmasına destek olduk.”