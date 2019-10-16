64 MP çözünürlükte dörtlü kamerayla geldi

Redmi Note 8 Pro, firmanın ilk 64 MP çözünürlükte kameraya sahip modeli. Dörtlü kamera kurulumuyla ön plana çıkıyor. Yüksek çözünürlüklü 64 MP birincil kamera, 3.26 metre yüksekliğe kadar görüntü basabilen fotoğraflar çekiyor. Parlak gece çekimlerinde daha fazla ışık yakalamak için 4’ü bir arada süper piksel kullanıyor.

Aşırı ısınmaya çözüm

120 derece görüş alanına sahip 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü Redmi’nin en çok yönlü kamerasını oluşturmak için bir araya geldi. 20 MP ön kameranın yerleşik yapay zeka teknolojisi, kullanıcıların detaylı portre özçekimleri, sahne algılama ve yüz kilidi açma özellikleri ile ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını sağlıyor.

6.53 inç’lik ekranı var. Arka parmak izi sensörü olan cihazda yüzde 91.4’lük ekran gövde oranı bulunuyor. MediaTek Helio G90T işlemci tarafından destekleniyor. Cihaz aynı zamanda aşırı ısınmadan yüksek hızda sorunsuz oyun oynamayı kolaylaştırmak için Redmi Note serisinin ilk LiquidCool teknolojisine sahip modeli. Redmi Note 8 Pro, aşınma ve yıpranmaya karşı koruma için ön ve arka Corning Gorilla Glass 5’le kaplı. IP52 sıçramaya karşı korumalı teknolojisini de kullanarak yağmura ve tere karşı etkili koruma sağlıyor.

4 bin 500 mAh’lık bataryası var, güç tasarrufu modu ve akıllı parlaklık ayarı gibi özellikleri de bulunuyor. 18W C Tipi hızlı şarj, 3.5 mm kulaklık girişi var. Mineral gri, inci beyazı ve orman yeşili renkleriyle geliyor. 6 GB Ram+64 GB dahili hafıza 2 bin 499 TL, 6 GB+128 GB için 2 bin 699 TL’den satışa sunuluyor.

Panoramik özçekim

Redmi Note 8 ise, arkasındaki dörtlü kamera kurulumuyla fotoğrafçılık alanında iddialı. 48 MP ultra yüksek çözünürlüklü birincil kamerası, 120 derece görüş alanına sahip 8 MP ultra geniş kamerası, 2 MP makro lensi ve 2 MP derinlik sensörü, her mesafeden çarpıcı görüntü için güçlerini birleştiriyor. Ön tarafta yapay zeka teknolojisine sahip 13 MP selfie kamerası var. Ön kamera aynı zamanda kimseyi kırpmadan grup görüntülerini yakalayabilen panorama özçekim özelliğini de içeriyor. 6.3 inç’lik ekranı ve 4.000 mAh’lık pili var.

Uzay siyahı, neptün mavisi ve ayışığı beyazı renkleri var. 4 GB+64 GB’lik modeli 1.999 TL, 4 GB+128 GB’lik modeli se 2.199 TL’den satışa sunuluyor.