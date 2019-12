80 milyonluk hayaller

Milli Piyango’nun yılbaşında vereceği 80 milyon liralık büyük ikramiye için kurulan hayaller de çok büyük... Bilet alan vatandaşlar ikramiyeyi eğitim, yatırım ve tatil gibi pek çok şekilde değerlendirmek istiyor.



Nimet Abla’nın İstanbul Eminönü gişesinden bilet almak için şimdiden sıraya girmiş durumda. Kimi vatandaş seri bilet alırken kimisi de tek biletle şansını deniyor. Milliyet olarak piyango bileti satışlarını yerinde gözlemlemek için Nimet Abla gişesini ziyaret ettik. Nimet Abla’nın uğuruna inanan her yaştan vatandaş bilet alıyor.



Önünde kuyruk oluştu



Gişenin önünde her yıl yüzlerce metrelik kuyruk oluşuyor. Biletler online olarak satışa sunulsa da vatandaşlar biletini kendi eliyle seçmek istiyor.

Bu yıl tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılıyor. Çevrede seyyar olarak bilet satan bayiler, “Şansınız varsa bizden de çıkar” diyerek vatandaşı kendilerine çekmeye çalışıyor.



Nimet Abla gişesinin sahibi Nimet Özden, ilk günler olmasına rağmen satışların iyi gittiğini açıkladı. Ayın 5-6’sından sonra satışların daha da artacağını belirten Özden, herkese bilet ulaştırmaya çalıştıklarını ve esas hedeflerinin büyük ikramiye vermek olduğunu dile getirdi.

Özden, “Online satış yaptığımız ‘nimetabla.com’dan da satışlarımız iyi gidiyor. Tam bilete ilginin yüksek olduğu online’da Hollanda, Almanya, Belçika, Fransa gibi ülkelere satışımız daha fazla” diye konuştu.



İzdihama karşı önlem



31 Aralık akşamına kadar güvenlik görevlileri Nimet Abla gişesinde olası izdihamları önlemek üzere görev yapacak. Çekiliş kapsamında ise toplam 436 milyon 540 bin lira ikramiye verilecek. 31 Aralık’ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.



Harcanacak yer hazır: İyi bir ev alacağım gezip tozacağım



Her yıl gelip Nimet Abla’dan bilet aldığını söyleyen Gaffari Erdem, “Her yıl en azından bir amorti çıkıyor. Genellikle seri bilet alıyorum. Bu yıl da seri çeyrek bilet aldım, 200 lira ödedim. Eğer büyük ikramiye çıkarsa parayla gezmek istiyorum” dedi.



Almanya’da yaşayan Cemal Başıküçük, “Çıkacak olan parayla daha iyi yaşamak istiyorum. İstanbul’daki iyi semtlerden birinden daire alacağım” diye konuştu. İzmir’den bilet almak için İstanbul’a gelen Nermin H. ise, yeğenlerinin evleri olmadığı için çıkan ikramiyeyle onları ev sahibi yapmak istediğini dile getirdi. İsmini açıklamak istemeyen bazı vatandaşlar da oldu. Bir vatandaş, “Her yıl gelip bilet alıyorum. İki tane aldım, daha sonra gelip ailem için de alacağım” dedi.



Yurt dışından bilet almaya geldi



Liechtenstein’dan gelen Emrullah Güvenç ise, 15 arkadaşının kendisine sipariş verdiğini ve biletleri onlar için aldığını belirtti.



Bir başka vatandaş ise, “Giresun’dan kayınpederim geldi, onun isteği üzerine bilet almaya geldim” diye konuştu. Emekli bir vatandaş, ikramiyeyle torununu okutmak istediğini söyledi. Bilet satıcısı Reyhan Yazıcı, satışların yavaş da olsa iyi gittiğini söylerken, ay sonuna doğru artabileceğini dile getirdi.



25 yıldır bilet satıcısı olan Gülzade Aksoy kızı Deniz Aksoy ile birlikte bilet satıyor. Gülzade Aksoy, “Kızım da çalışıp okul masraflarını çıkarıyor. İlk günler satışlar biraz durgun da olsa açılacağını düşünüyoruz” dedi.