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    HaberlerEkonomi950 milyon dolarlık yeni sendikasyonda tüm işlemler tamam
    29.10.2019 - 07:50 |

    950 milyon dolarlık yeni sendikasyonda tüm işlemler tamam

    Yapı Kredi, yılın ikinci yarısında 21 ülkeden 39 bankanın katılımı ile 950 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. Yılın ikinci yarısında alınan sendikasyon kredileri arasında en yüksek katılımcıya sahip işleme 1 milyar doların üzerinde talep geldi. İşlem, geri ölçeklendirme sonucunda 370 milyon dolar ve 520 milyon euro olmak üzere iki ayrı dilim olacak şekilde tamamlandı.

    950 milyon dolarlık yeni sendikasyonda tüm işlemler tamam

    Uluslararası piyasalarda Türkiye’ye ve Yapı Kredi’ye duyulan güveni bir kez daha teyit eden sendikasyon kredisinin vadesi 367 gün olarak belirlendi. Kredinin toplam maliyeti ise libor + yüzde 2,25 ve euribor + yüzde 2,10 olarak gerçekleşti.

    Uygun faizli

    Güçlü sermaye yapısı, insanı merkeze alan, yenilikçi, sınır tanımayan hizmet anlayışı ve nitelikli insan kaynağı ile hedefledikleri stratejik alanlarda sektör ortalamasının üzerinde sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ettiklerini belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, reel sektörü desteklemenin en öncelikli hedefleri olduğunun altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

    “Yapı Kredi olarak kuruluşumuzun 75. yılını kutladığımız 2019 yılında ülke ekonomisini desteklemeye ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Küresel piyasalara rağmen, saygın finans kuruluşlarının en yüksek talebi gösterdiği bu sendikasyon kredisi, Türkiye ekonomisine ve Yapı Kredi’ye duyulan sağlam güvenin en önemli göstergesi. Uygun faiz oranları ile iki ayrı döviz cinsinden temin ettiğimiz bu kredi, dış ticaretin finansmanında ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacak. Önümüzdeki dönemde de müşteri odaklı bankacılık anlayışımız doğrultusunda ihracatı ve en önemli hedefimiz olan ülke ekonomisini desteklemeye devam edeceğiz.”

    Yapı Kredi’nin sağladığı 950 milyon doların üzerindeki sendikasyon kredisinin düzenleyiciliğini Bank of America Merrill Lynch, koordinatörlüğünü The Commercial Bank (P.S.Q.C.) Qatar ve Emirates NBD Capital Limited, aracılığını ise Mizuho Bank Ltd. üstlendi.

    950 milyon dolarlık yeni sendikasyonda tüm işlemler tamam

    29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldıCumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle sabah 06.00'dan itibaren kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi ve caddeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Yapılan düzenlemelere göre Vatan Caddesi'ne gelen bütün yollar ve Vatan Caddesi'nden çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yol girişlerinde trafik polisleri önlem alırken sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kapatılan yollar kutlamaların bitmesinin ardından tekrar trafiğe açılacak.
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