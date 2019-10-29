950 milyon dolarlık yeni sendikasyonda tüm işlemler tamam

Uluslararası piyasalarda Türkiye’ye ve Yapı Kredi’ye duyulan güveni bir kez daha teyit eden sendikasyon kredisinin vadesi 367 gün olarak belirlendi. Kredinin toplam maliyeti ise libor + yüzde 2,25 ve euribor + yüzde 2,10 olarak gerçekleşti.

Uygun faizli

Güçlü sermaye yapısı, insanı merkeze alan, yenilikçi, sınır tanımayan hizmet anlayışı ve nitelikli insan kaynağı ile hedefledikleri stratejik alanlarda sektör ortalamasının üzerinde sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ettiklerini belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, reel sektörü desteklemenin en öncelikli hedefleri olduğunun altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

“Yapı Kredi olarak kuruluşumuzun 75. yılını kutladığımız 2019 yılında ülke ekonomisini desteklemeye ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Küresel piyasalara rağmen, saygın finans kuruluşlarının en yüksek talebi gösterdiği bu sendikasyon kredisi, Türkiye ekonomisine ve Yapı Kredi’ye duyulan sağlam güvenin en önemli göstergesi. Uygun faiz oranları ile iki ayrı döviz cinsinden temin ettiğimiz bu kredi, dış ticaretin finansmanında ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacak. Önümüzdeki dönemde de müşteri odaklı bankacılık anlayışımız doğrultusunda ihracatı ve en önemli hedefimiz olan ülke ekonomisini desteklemeye devam edeceğiz.”

Yapı Kredi’nin sağladığı 950 milyon doların üzerindeki sendikasyon kredisinin düzenleyiciliğini Bank of America Merrill Lynch, koordinatörlüğünü The Commercial Bank (P.S.Q.C.) Qatar ve Emirates NBD Capital Limited, aracılığını ise Mizuho Bank Ltd. üstlendi.