BİST101.7861,76EURO6,25-0,59USD 5,68-0,63ALTIN277,90-0,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiAB mahkemesinden Fiat kararı
    24.09.2019 - 13:09 | | AA

    AB mahkemesinden Fiat kararı

    Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, AB Komisyonu'nun Fiat'a yönelik yaklaşık 30 milyon avroluk vergi cezasını hukuka uygun buldu.

    AB mahkemesinden Fiat kararı

    Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'na bağlı Genel Mahkeme, Fiat'ın AB Komisyonu'na karşı açtığı davayı karara bağladı.

    Mahkeme, Fiat'ın Lüksemburg'da faydalandığı vergi indirimlerinin geri ödenmesi yönündeki AB Komisyonu kararının hukuka uygun olduğuna hükmetti.

    Kararda, AB Komisyonu'nun Lüksemburg'daki söz konusu vergi uygulamalarının Fiat'a avantaj sağladığı sonucuna varmakta "haklı" olduğu belirtildi.

    AB Komisyonu, 2015 yılında otomobil üreticisi Fiat'a Lüksemburg'da sağlanan vergi kolaylıklarının AB kamu destek kurallarına aykırı olduğuna karar vererek, söz konusu firmanın 30 milyon avroya varan miktarda vergiyi geri ödemesini istemişti. Fiat, AB Komisyonu kararını mahkemeye taşımıştı.

      Türü tehlike altında olan vaşak koruma altına alındıDenizli’nin Tavas ilçesine bağlı Sarıabat Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan vaşak Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkına getirildi. Yaralı vaşak, ilk tedavisinin ardından Afyonkarahisar'a sevk edildi.
      daha fazla video için

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      İstanbul'da deprem nedeniyle okullar tatil olacak mı? Valilikten açıklama geldi

      İstanbul'da deprem nedeniyle okullar tatil olacak mı? Valilikten açıklama geldi

      Son dakika! Kıran-2 operasyonunda 20 yıllık PKK arşivleri ele geçirildi

      Son dakika! Kıran-2 operasyonunda 20 yıllık PKK arşivleri ele geçirildi

      Baba ve 3 çocuğun öldüğü kazanın nedeni araştırılıyor

      Baba ve 3 çocuğun öldüğü kazanın nedeni araştırılıyor

      Mevlid Kandili ne zaman? 2019 Mevlid Kandili tarihi

      Mevlid Kandili ne zaman? 2019 Mevlid Kandili tarihi

      Sıradaki Haber