ABD’den Türkiye aleyhine iki karar

Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan sözde soykırım yasa tasarısını, 405 “evet” oyuna karşılık 11 “hayır” oyuyla kabul etti. Tasarıya çekimser oy veren Demokrat Parti’nin kadın vekillerinden İlhan Omar, “Soykırımın tanınması, siyasi bir mücadelede sopa olarak kullanılmamalıdır” dedi.



Temsilciler Meclisi’nden çıkan tasarının bağlayıcılığı bulunuyor. Yürürlüğe girebilmesi için, Senato’da da aynı şekilde kabul edilmesi gerekiyor. Kongre’de sözde Ermeni tasarısının Temsilciler Meclisi’nden geçme ihtimalinin en yüksek olduğu tarih, 2000 yılıydı. Bill Clinton’ın Başkan olduğu dönemde tasarı Meclis gündemine alındı, ancak son anda dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Dennis Hastert bunu gündemden çıkardı. Benzer Ermeni tasarıları 2007 ve 2010 yıllarında da Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’ndan geçmiş ancak yine yönetimin girişimleriyle genel kurul gündemine getirilmemişti.



ABD Temsilciler Meclisi, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin olarak Türkiye’ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını da oy çokluğuyla kabul etti. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Eliot Engel ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Mike McCaul tarafından sunulan tasarıya 403 vekil “evet” oyu kullanırken, “hayır” oyları 16’da kaldı. Kongre’nin Müslüman üyelerinden Andrea Carson ve Rashida Tlaib, sözde Ermeni soykırımına ilişkin tasarıda olduğu gibi, bu tasarıda da “Evet” oyu kullandı. İlhan Omar ise “Hayır” oyu verdi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Kongre Üyesi kardeşi Greg Pence’in de, “Hayır” oyu verenler arasında olduğu belirtiliyor. Tasarıda, bazı Türk yetkililere yaptırım öngörülüyor. Ayrıca tasarıda Türkiye’ye silah satışının askıya alınması ve bazı finansal yaptırımlar da öngörülüyor.



Trump’a gidecek



Tasarıların yasalaşması için, Senato’da da aynı şekilde kabul edilmesi ve sonra Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak Temsilciler Meclisi’nde üçte iki çoğunluğun üzerinde oy alan tasarı, Senato’da da aynı oranda oy alırsa, Trump’ın önüne gitmeden doğrudan yasalaşacak.