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    HaberlerEkonomiABD'nin ham petrol stokları azaldı
    06.09.2019 - 09:07| AA

    ABD'nin ham petrol stokları azaldı

    ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 4,8 milyon varil azaldı.

    ABD'nin ham petrol stokları azaldı

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,8 milyon varil (yüzde 1,1) azalarak 423 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,5 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 10 milyon varil düşüş kaydetmişti.

    Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişiklik göstermedi ve 644,8 milyon varilde kaldı.

    ABD'nin benzin stokları geçen hafta 2,4 milyon varil (yüzde 1) azalışla 229,6 milyon varile geriledi. Benzin stokları bir önceki hafta 2,1 milyon varil azalmıştı.

    Petrol üretimi

    ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 976 bin varil artışla 6,9 milyon varile yükselirken, ihracatı ise günlük ortalama 42 bin varil artışla 3,06 milyon varile yükseldi.

    Ülkede ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 146 bin varil azaldı. Böylece 24-30 Ağustos haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük yaklaşık 12,4 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

     

     

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